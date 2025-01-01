Одеська траса біля Віти-Поштової на щось позитивне вже схожа

З опублікованих сьогодні, 26 червня, фото видно, що роботи на шляхопроводі та кільцевій розв’язці йдуть в гарному темпі й багато чого зроблено. Як повідомляє Агентство відновлення, права та ліва сторони траси активно поєднуються тунелем і робота там кипить.

Певні риси опоряджувальних робіт й дорожньої естетики дають підказку про вихід певної частини об'єкта на фінішну пряму. Нині фахівці виконують комплекс заходів, спрямованих на покращення безпеки та зручності руху транспорту.

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Також видно, що будівельники здійснюють монтаж бортового каменю на перехідно-швидкісних смугах та з’їздах, а також встановлюють чавунні люки та решітки системи водовідводу.

Фото: Служба відновлення

Чималий фронт підготовчих робіт ведеться в тунелі, де буде впорядковано залізобетонні стіни. Майстри монтують відкрилки другої опори, що виконують функцію утримання насипу, плавного переходу з насипу на конструкцію мосту та забезпечення стійкості прилеглої частини земляного полотна.

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Також продовжується бетонування фундаментів опор освітлення. Роботи здійснюються з дотриманням проєктних рішень та усіх технологічних вимог.

Фото: Служба відновлення