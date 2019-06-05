Придворный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании – кот Ларри, является титулованной особой и он об этом, кажется, догадывается. Потому что ему даже президент США – не указ.

На этой неделе президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе визита произошло забавное приключение, которое вышло за пределы протокольных встреч и фото.

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Супруги Трампов встретилось с семейством Мэй в их официальной резиденции на Даунинг стрит 10. В этом доме живет четвероногий госслужащий – Главный мышелов Правительственной Резиденции (это официальный титул, англ. Chief Mouser to the Cabinet Office) Ларри. Он не благородного происхождения, поскольку в резиденцию попал прямо из приюта для бездомных животных, а порода его – дворовая. Была. А сейчас – дворянская. При этом титулованный котик обходится казне в 100 фунтов в год и знает себе цену.

В то время как Трамп и Меи вели свои важные разговоры в доме, кот облюбовал себе место под машиной американского президента и удобно устроился под теплыми выхлопными трубами. Когда же двуногим пришло время прощаться, команда охранников Дональда Трампа сообщила ему, что они не могут сдвинуться с места, поскольку под лимузином сидит Ларри и всячески сопротивляется попыткам заманить его оттуда.

Фото: Ларри, Филлип Мэй и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп/ SOPA Images/Daniel Leal-Olivas/Aaron Chown/Dan Kitwood / Getty Images / Autoblog

Некоторые британские СМИ увидели в этом демонстрации негативной позиции Ларри, к визиту Трампа, забывая, что он, хоть и знатная особа, но все же кот. В конце концов Ларри все же покинул свое теплое местечко и перебрался на подоконник дома номер 10 по Даунинг стрит, чтобы попозировать для фотографов вместе с политиками.

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