Придворний Мишолов резиденції прем'єр-міністра Великобританії – кіт Ларрі, є титулованою особою і він про це, здається, усвідомлює свою вагу. Бо йому навіть президент США – не указ.

Цього тижня президент США Дональд Трамп прибув із робочим візитом до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. У ході візиту трапилась кумедна пригода, яка вийшла за межі протокольних зустрічей і фото.

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Подружжя Трампів зустрілось з сімейством Мей у їхній офіційній резиденції на Даунінг стріт 10. У цьому будинку мешкає чотирилапий держслужбовець – Головний Мишолов Урядової Резиденції (це офіційний титул, англ. Chief Mouser to the Cabinet Office) Ларрі. Він не має благородного походження, оскільки у резиденцію потрапив прямо з притулку для бездомних тварин, а порода його – дворова. Була. А нині – дворянська. При цьому титулований котик обходиться казні у 100 фунтів на рік і знає собі ціну.

У той час як Трампи та Меї вели свої важливі розмови у будинку, кіт облюбував собі місце під машиною американського президента і зручно вмостився під теплими вихлопними трубами. Коли ж двоногим прийшов час прощатись, команда охоронців Дональда Трампа повідомила йому, що вони не можуть зрушити з місця, оскільки під лімузином сидить Ларрі і всіляко опирається спробам виманити його звідти.

Фото: Ларрі, Філліп Мей та прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп / SOPA Images/Daniel Leal-Olivas/Aaron Chown/Dan Kitwood / Getty Images / Autoblog

Деякі британські ЗМІ побачили у цьому демонстрації негативної позиції Ларрі, щодо візиту Трампа, забуваючи, що він, хоч і знатна особа, але все ж таки кіт. Врешті-решт Ларі усе ж покинув свою теплу місцинку та перебрався на підвіконня будинку номер 10 по Даунінг стріт, аби попозувати для фотографів разом з політиками.

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