Один в машине: 10-летний мальчик угнал мамин автомобиль и поехал домой

Странные истории случаются часто, но эта - на уровне сценария семейной комедии. В городе Маунт-Джульетт 10-летний мальчик самостоятельно сел за руль, поехал со школьной парковки и добрался домой без ДТП - хоть и не без приключений, рассказывает Roarandtruck.

Как все произошло

Полиция сообщает, что инцидент произошел 14 ноября возле начальной школы W.A. Wright. Мама зашла внутрь, чтобы передать документы, оставив работающий автомобиль и ребенка в салоне. Когда она вернулась - ни машины, ни мальчика не было.

Свидетели рассказали, что видели, как авто резко тронулось, прыгнуло через бордюр и едва не зацепило другую машину. Полиция просмотрела камеры и поняла: никто посторонний в машину не садился. Стало очевидно - за рулем был мальчик.

Сам доехал домой и врезался... в холодильник

Правоохранители нашли ребенка дома, примерно в миле от школы. Единственный след происшествия - вмятина на холодильнике в гараже, в который юный водитель не слишком удачно припарковался. К счастью, никто не пострадал. Мальчик объяснил, что просто поссорился с мамой и решил поехать домой сам.

Дома был отец, который, по словам полиции, явно удивился, увидев сына без матери. Однако ситуация для него быстро стала хуже: правоохранители выяснили, что мужчина имеет неисполненный ордер на арест по делу о краже. После проверки его взяли под стражу.

Накажут ли мальчика?

Нет. По закону Теннесси 10-летний ребенок не имеет возраста уголовной ответственности, поэтому обвинений против него не выдвинули.

Однако полиция сообщила Департамент детских служб, который будет решать, нужно ли дальнейшее расследование по ситуации в семье.