Сам в машині: 10-річний хлопчик викрав мамине авто та поїхав додому

Дивні історії трапляються часто, але ця — на рівні сценарію сімейної комедії. У місті Маунт-Джульєтт 10-річний хлопчик самостійно сів за кермо, поїхав зі шкільної парковки та дістався додому без ДТП — хоч і не без пригод, розповідає Roarandtruck.

Як усе сталося

Поліція повідомляє, що інцидент стався 14 листопада біля початкової школи W.A. Wright. Мама зайшла всередину, щоб передати документи, залишивши працюючий автомобіль і дитину в салоні. Коли вона повернулася — ні машини, ні хлопчика не було.

Свідки розповіли, що бачили, як авто різко рушило, стрибнуло через бордюр і ледь не зачепило іншу машину. Поліція переглянула камери й зрозуміла: ніхто сторонній у машину не сідав. Стало очевидно — за кермом був хлопчик.

Сам доїхав додому і врізався… у холодильник

Правоохоронці знайшли дитину вдома, приблизно за милю від школи. Єдиний слід пригоди — вм’ятина на холодильнику в гаражі, у який юний водій не надто вдало припаркувався. На щастя, ніхто не постраждав. Хлопчик пояснив, що просто посварився з мамою і вирішив поїхати додому сам.

Удома був батько, який, за словами поліції, явно здивувався, побачивши сина без матері. Однак ситуація для нього швидко стала гіршою: правоохоронці з’ясували, що чоловік має невиконаний ордер на арешт у справі про крадіжку. Після перевірки його взяли під варту.

Чи покарають хлопчика?

Ні. За законом Теннессі 10-річна дитина не має віку кримінальної відповідальності, тому звинувачень проти нього не висунули.

Проте поліція повідомила Департамент дитячих служб, який вирішуватиме, чи потрібне подальше розслідування щодо ситуації в родині.