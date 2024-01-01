5-річний хлопчик розігнав Lamborghini Revuelto на понад 300 км/год: відео

На початку 2023 року Зейн здивував Інтернет, коли його батьки опублікували в мережі відео, на якому він крутить пончики на Ferrari SF90 Stradale у віці всього трьох років. Відтоді сім’я Софуоглу продовжує знімати автоспортивні пригоди свого сина та чотирьох колесах та навіть на двох колесах.

Читайте також: Чотирирічний хлопчик майстерно їздить на мотоциклі, суперкарі та фурі: відео

Нещодавно малому вручили ключі від Lamborghini Revuelto та дозволили досягнути максимальної швидкості. Для того, аби Зейн міг керувати гіперкаром, було встановлено дитяче автокрісло, а педальний вузол перемістили максимально близько.

В результаті п’ятирічний хлопчик розігнав авто до 312 км/год, ставши найшвидшою дитиною у світі. Аби відсвяткувати своє досягнення, Зейн вирішив трохи подрифтити наостанок. Зйомки проходили на порожній злітно-посадковій смузі, тому такі дії жодним чином не загрожували оточуючим.

Також цікаво: 15-річний хлопець викрав автобус і поїхав маршрутом, підбираючи пасажирів

Батько Зейна – Кенан Софуоглу, колишній професійний мотогонщик. Він завоював п’ять титулів чемпіона світу в Supersport World Championship, здобувши 43 перемоги та 84 рази піднявшись на подіум. У 2010 і 2011 роках він також брав участь у Moto2, але не зміг пробитися до найвищого класу MotoGP.