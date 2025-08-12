Один водитель управляет двумя грузовиками сразу: эксперимент успешный

Эксперимент начался в апреле на маршруте между двумя американскими штатами. Загруженные фуры, оснащены технологией автоматизированного движения в автоколонне, курсируют между Колумбусом, штат Огайо, и Индианаполисом, штат Индиана.

Как пишет cdllife.com, автомобили доставляют грузы для клиентов EASE Logistics в рамках многолетнего проекта I-70 Truck Platuning Project стоимостью 8,8 миллиона долларов. С апреля по 11 августа грузовики в автоколонне совершили почти 50 грузовых рейсов для клиентов, достигая при этом лучшей топливной эффективности.

Грузовики проекта I-70 Truck Platooning Project используют технологию движения в автоколонне, предоставленную компанией Kratos Defense. Там управление осуществляется электронным программированием, что связывает два транспортных средства и позволяет водителю главного транспортного средства контролировать скорость и направление движения второго грузовика. Тот автомобиль следует за траекторией лидера, то есть главной фуры.

Грузовик Follower может автоматически управлять, ускоряться и тормозить, когда он движется позади главного грузовика. Как "лидер", "последователь" имеет в кабине профессионального водителя на водительском сиденье. Он к управлению не причастен, может при необходимости взять на себя управление транспортным средствам. Правда, до этого дело не доходило – руководит "лидер".

Грузовики оснащены камерами и датчиками для обнаружения объектов, идут в паре, но управляет фурами водитель передней машины. Фото: DriveOhio

"Мы сосредоточены на создании значимых изменений в отрасли, руководствуясь четким видением и глубокой ответственностью за лидерство. Благодаря таким проектам мы не только продвигаем инновации, но и помогаем утвердить EASE и наш регион как национальных лидеров в сфере транспорта", – сказал Питер Коратола-младший, основатель и генеральный директор EASE

ODOT и Департамент транспорта штата Индиана (INDOT) планируют выпустить запрос предложений по дополнительному развертыванию автоматизированных грузовиков в Огайо и Индиане уже в этом году в этом году.

"Многие транспортные средства на дорогах сегодня имеют определенную степень автоматизированных систем вождения, включая адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и автоматическое торможение. Все эти функции предназначены для повышения безопасности и уменьшения стресса для водителя. Все, что мы делаем в ODOT, руководствуется безопасностью. Мы стремимся уменьшить смертность на наших дорогах, и технологии автоматизации транспортных средств могут быть частью решения", – сказала директор ODOT Пэм Боратин.