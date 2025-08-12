Один водій керує двома вантажівками одразу: експеримент успішний

Експеримент розпочався у квітні на маршруті між двома американськими штатами. Завантажені фури, оснащені технологією автоматизованого руху в автоколоні, курсують між Колумбусом, штат Огайо, та Індіанаполісом, штат Індіана.

Як пише cdllife.com, автомобілі доставляють вантажі для клієнтів EASE Logistics в рамках багаторічного проєкту I-70 Truck Platuning Project вартістю 8,8 мільйона доларів. З квітня по 11 серпня вантажівки в автоколоні здійснили майже 50 вантажних рейсів для клієнтів, досягаючи при цьому кращої паливної ефективності.

Вантажівки проєкту I-70 Truck Platooning Project використовують технологією руху в автоколоні, надану компанією Kratos Defense. Там управління здійснюється електронним програмуванням, що пов'язує два транспортні засоби та дозволяє водієві головного транспортного засобу контролювати швидкість і напрямок руху другої вантажівки. Той автомобіль слідує за траєкторією лідера, тобто головної фури.

Вантажівка Follower може автоматично кермувати, прискорюватися та гальмувати, коли вона рухається позаду головної вантажівки. Як "лідер", "послідовник" має в кабіні професійного водія на водійському сидінні. Він до керування не причетний, може при потребі взяти на себе управління транспортним засобам. Щоправда, до цього справа не доходила – керує "лідер".

Вантажівки оснащені камерами та датчиками для виявлення об'єктів йдуть в парі, але керує фурами водій передньої машини. Фото: DriveOhio

"Ми зосереджені на створенні значущих змін у галузі, керуючись чітким баченням і глибокою відповідальністю за лідерство. Завдяки таким проєктам ми не тільки просуваємо інновації, але й допомагаємо утвердити EASE та наш регіон як національних лідерів у сфері транспорту", – сказав Пітер Коратола-молодший, засновник і генеральний директор EASE

ODOT і Департамент транспорту штату Індіана (INDOT) планують випустити запит пропозицій щодо додаткового розгортання автоматизованих вантажівок в Огайо та Індіані вже цього року цього року.

"Багато транспортних засобів на дорогах сьогодні мають певний ступінь автоматизованих систем водіння, включаючи адаптивний круїз-контроль, допомогу в утриманні смуги руху та автоматичне гальмування. Усі ці функції призначені для підвищення безпеки та зменшення стресу для водія. Усе, що ми робимо в ODOT, керується безпекою. Ми прагнемо зменшити смертність на наших дорогах, і технології автоматизації транспортних засобів можуть бути частиною рішення", – сказала директор ODOT Пем Боратин.