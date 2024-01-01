Одноколесный скейтборд для бездорожья GT-S Series превзошел предшественников: видео

Изменение в сегменте развлекательных досок создало практически новое ответвление, в котором электрический одноколесный скейтборд Onewheels добрых 10 лет назад стал чуть ли не вездеходным. Теперь он официально приобрел статус туристического внедорожника.

Как видно из материалов на сайте производителя и отзывов потребителей в соцсети, этим одноколесником можно кататься по траве, сельской грунтовке, каменистых тропах, не говоря уже о поверхности из тротуарной плитки, асфальта или брусчатки.

Читайте также Самый дешевый Lamborghini – это очень дорогой скейтборд

Onewheel имеет массивную пневматическую шину в центре доски. Конечно опыт катания надо приобретать, поскольку здесь, в отличие от других досок, сочетаются функции самобалансировки старинного Segway со стойкой скейтборда.

До недавнего времени наиболее дальнобойной, почти внедорожной и стремительной в движении считалась серия GT (см. видео ниже). Однако это было еще какой-то год назад. Разработчики продолжали и дальше "изобретать колесо". Смысл в том был.

Благодаря большему центральному колесу Onewheels езда по тропам и в других условиях бездорожья дает значительно больше предпочтений. Производитель выдал на-гора внедорожный туристический GT-S Series Rally Edition. Благодаря этому бренд поднялся еще на ступеньку выше, оставив позади поколения скейтбордов серий GT, Pint и Pint X, которые с производства не сняты.

Совершенству нет предела

Появление нового 6-дюймового центрального двигателя с увеличенным объемом шины с лучшей производительностью и новой функцией Recurve Rails добавит поклонникам такого развлекательного туристического транспортного средства еще лучшего наслаждения от езды.

Согласно Future Motion, компанией, что стоит за Onewheel, "Recurve Rails, разработан в сотрудничестве с Onewheel Factory Pro Team, использует новую асимметричную геометрию реек, чтобы обеспечить улучшенный контроль, и рычаги без ущерба для клиренса". Это позволяет справляться с самой пересеченной местностью и крутыми склонами.

Читайте также Экстремальные развлечения: в Финляндии начали сдавать напрокат старые "Жигули"

Склоны, бездорожья также лучше укрощаются благодаря комплектации доски добротной шиной. В отличие от практически лысых колес в версиях GT, Pint и Pint X, новые доски GT S имеют шину GT Performance, которую можно сравнить с внедорожной.

Вот так выглядит протекторная шина в серии GT S (вверху) и гладкая в версии Pint (внизу). Фото: Onewheel

"Onewheel GT S-серии с реверсивными рельсами теперь устанавливает еще более высокие стандарты комфорта и контроля. Это позволяет нашим райдерам Factory Team с легкостью преодолевать местность для горных велосипедов и одноколейные трассы, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, как это подтолкнет прогресс в езде", – сказал генеральный директор Future Motion и основатель Onewheel Кайл Доэрксен.

Все просто, если освоишь азы

Одной из обучающих функций управления такой доски является технология Simplestop. Она не из новых, датируется еще 2019 годом, но постоянно совершенствуется и поэтому актуальности не потеряла, особенно для начинающих. Simplestop (см. видео ниже) позволяет водителям быстро тронуться и чувствовать себя уверенно уже во время первой поездки.

Читайте также Безопасность или развлечения: чего в Peugeot 108 больше

Переключатель настроек в приложении Onewheel Simplestop позволяет водителям сойти с "коня", просто откинувшись назад. Когда всадник отклоняется назад, доска откатывается назад и останавливается на хвосте, позволяя всаднику легко сойти.

Есть несколько советов для плавной остановки Simplestop. Чем медленнее всадник отклоняется назад, тем плавнее будет остановка. Кроме того, важно держать центр тяжести над шиной и переносить вес назад с помощью бедер и коленей.

Если есть опыт езды "на пятку", то можно выключить Simplestop и доска будет ездить в обоих направлениях. В любом случае поездка на таких карвинг-машинах дает быстрое привыкание и приносит настоящее удовольствие.

Читайте также На видео показали безумные развлечения арабских автолюбителей

Правда, элементарных правил стоит придерживаться, поскольку такое транспортное средство развивает скорость 40 км/ч. Так что техникой безопасности пренебрегать не стоит, защитный шлем лишним не будет. Вследствие того, что батарея GT S-серии имеет больше напряжения, чем версия GT (113V:75V), он теперь более шустрый.

Больше напряжения – больше мощности

Больше напряжения добавляет не только больше мощности, но и на 100% больше крутящего момента. Это достигнуто благодаря установленным неодимовым магнитам. Их использовали для достижения максимального крутящего момента, ускорения и эффективности. Поэтому новичок стал стремительнее набирать движение и ехать значительно дальше от GT, не говоря уже о более ранних версиях Pint и Pint X.

Для улучшенных и тихих ходовых возможностей в колесо поставили японский подшипник NSK – можно ездить даже в заповедниках. Фото: Onewheel

По дальности езды, то в максимуме для Onewheel GT S-серии это 40 километров, но все зависит от рельефа местности, поверхности и даже погоды, поскольку налипание на шину глины или чернозема, а то и просто опавшего листа, увеличивает нагрузку и уменьшает километраж хода. Вес всадника также влияет на плечо пробега.

Onewheels оснащены бесщеточным двигателем-концентратором, который имеет достаточную мощность, чтобы подниматься на холмы. Здесь нет пульта дистанционного управления, водитель просто наклоняется вперед, чтобы ускорить, и назад, чтобы замедлить ход. Это делается интуитивно, в зависимости от дорожной ситуации и, конечно, в соответствии с опытом езды.

Одноколесное развлечение не из дешевых

Новинка не каждому по карману. Ценник стартует с 3500 долларов США. Самую дешевую упрощенную версию с имеющимся 6,5-дюймовым двигателем можно приобрести за 3200 долларов США.

Читайте также Фанаты раскупили доски для серфинга Tesla за день

Для действующих владельцев серии GT S компания Future Motion предлагает замену, обновленная плата на Recurve Rails будет стоить 450 долларов США, включая доставку и установку.

Хорошей новостью является то, что вместе с недавним запуском Rally Edition компания Future Motion объявила о снижении цены на 300 долларов США на оригинальную серию GT S, которая теперь доступна за 2900 долларов США.