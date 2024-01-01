Одноколісний скейтборд для бездоріжжя GT-S Series перевершив попередників: відео

Зміна у сегменті розважальних дощок створила практично нове відгалуження, в якому електричний одноколісний скейтборд Onewheels добрих 10 років тому став мало не всюдихідним. Тепер він офіційно набув статусу туристичного позашляховика.

Як видно з матеріалів на сайті виробника та відгуків споживачів у соцмережі, цим одноколісником можна кататися по траві, сільській ґрунтівці, кам’янистих стежках, не кажучи вже про поверхню з тротуарної плитки, асфальту чи бруківки.

Читайте також Найдешевший Lamborghini – це дуже дорогий скейтборд

Onewheel має масивну пневматичну шину в центрі дошки. Звісно досвід катання треба набувати, оскільки тут, на відміну від інших дощок, поєднуються функції самобалансування старовинного Segway зі стійкою скейтборду.

До недавнього часу найбільш далекохідною, позашляховою та стрімкою у русі вважалася серія GT (див. відео нижче). Однак то було ще якийсь рік тому. Розробники продовжували й далі "винаходити колесо". Сенс в тому був.

Завдяки більшому центральному колесу Onewheels їзда по стежках та в інших умовах бездоріжжя дає значно більше вподобань. Виробник видав на-гора позашляховий туристичний GT-S Series Rally Edition. Завдяки цьому бренд піднявся ще на сходинку вище, лишивши позаду покоління скейтбордів серій GT, Pint та Pint X, які з виробництва не зняті.

Досконалості меж немає

Поява нового 6-дюймового центрального двигуна зі збільшеним об’ємом шини з кращою продуктивністю та новою функцією Recurve Rails додасть шанувальникам такого розважального туристичного транспортного засобу ще кращої насолоди від їзди.

Згідно з Future Motion, компанією, що стоїть за Onewheel, "Recurve Rails, розроблений у співпраці з Onewheel Factory Pro Team, використовує нову асиметричну геометрію рейок, щоб забезпечити покращений контроль, і важелі без шкоди для кліренсу". Це дозволяє справлятися з найпересічнішою місцевістю та найкрутішими схилами.

Читайте також Екстремальні розваги: у Фінляндії почали здавати напрокат старі "Жигулі"

Схили, бездоріжжя також краще приборкуються завдяки комплектації дошки добротною шиною. На відміну від практично лисих коліс у версіях GT, Pint та Pint X, нові дошки GT S мають шину GT Performance, яку можна порівняти з позашляховою.

Ось так виглядає протекторна шина в серії GT S (вгорі) і гладенька у версії Pint (внизу). Фото: Onewheel

"Onewheel GT S-серії з реверсивними рейками тепер встановлює ще вищі стандарти комфорту та контролю. Це дозволяє нашим райдерам Factory Team з легкістю долати місцевість для гірських велосипедів і одноколійні траси, і я не можу дочекатися, щоб побачити, як це підштовхне прогрес у їзді", – сказав генеральний директор Future Motion і засновник Onewheel Кайл Доерксен.

Все просто, якщо опануєш ази

Однією з навчальних функцій управління такої дошки є технологія Simplestop. Вона не з нових, датується ще 2019 роком, але постійно удосконалюється й тому актуальності не втратила, особливо для початківців. Simplestop (див. відео нижче) дозволяє водіям швидко рушити та відчувати себе впевнено вже під час першої поїздки.

Читайте також Безпека чи розваги: чого у Peugeot 108 більше

Перемикач налаштувань у додатку Onewheel Simplestop дозволяє водіям зійти з "коня", просто відкинувшись назад. Коли вершник відхиляється назад, дошка відкочується назад і зупиняється на хвості, дозволяючи вершнику легко зійти.

Є кілька порад для плавної зупинки Simplestop. Чим повільніше вершник відхиляється назад, тим плавнішою буде зупинка. Крім того, важливо тримати центр ваги над шиною і переносити вагу назад за допомогою стегон і колін.

Якщо є досвід їзди "на п’ятку", то можна вимкнути Simplestop і дошка буде їздити в обох напрямках. У будь-якому разі поїздка на таких карвінг-машинах дає швидке звикання та приносить справжнє задоволення.

Читайте також На відео показали шалені розваги арабських автолюбителів

Щоправда, елементарних правил варто дотримуватися, оскільки такий транспортний засіб розвиває швидкість 40 км/год. Так що технікою безпеки нехтувати не варто, захисний шолом зайвим не буде. Внаслідок того, що батарея GT S-серії має більше напруги, ніж версія GT (113V:75V), він тепер прудкіший.

Більше напруги – більше потужності

Більше напруги додає не тільки більше потужності, але й на 100% більше крутного моменту. Цього досягнуто завдяки встановленим неодимовим магнітам. Їх використали для досягнення максимального крутного моменту, прискорення та ефективності. Через це новачок став стрімкіше набирати рух та їхати значно далі від GT, не кажучи вже про більш ранні версії Pint та Pint X.

Для покращених й тихіших ходових можливостей в колесо поставили японський підшипник NSK – можна їздити навіть в заповідниках. Фото: Onewheel

Щодо дальності їзди, то в максимумі для Onewheel GT S-серії це 40 кілометрів, але все залежить від рельєфу місцевості, поверхні та навіть погоди, оскільки налипання на шину глини чи чорнозему, а то й просто опалого листа, збільшує навантаження та зменшує кілометраж ходу. Вага вершника також впливає на плече пробігу.

Onewheels оснащені безщітковим двигуном-концентратором, який має достатню потужність, щоб підійматися на пагорби. Тут немає пульта дистанційного керування, водій просто нахиляється вперед, щоб прискорити, і назад, щоб уповільнити хід. Це робиться інтуїтивно, залежно від дорожньої ситуації та, звісно, відповідно до досвіду їзди.

Одноколісна розвага не з дешевих

Новинка не кожному по кишені. Цінник стартує з 3500 доларів США. Найдешевшу версію з наявним 6,5-дюймовим двигуном можна придбати за 3200 доларів США.

Читайте також Фанати розкупили дошки для серфінгу Tesla за день

Для чинних власників серії GT S компанія Future Motion пропонує заміну, оновлена плата на Recurve Rails буде коштувати 450 доларів США, включаючи доставлення та встановлення.

Доброю новиною є те, що разом із запуском Rally Edition компанія Future Motion оголосила про зниження ціни на 300 доларів США на оригінальну серію GT S, яка тепер доступна за 2900 доларів США.