Корейский производитель официально представил обновленную модель Hyundai Verna 2020 для китайского рынка. В Украине этот автомобиль известен под другим именем, но различия между ними всегда были минимальными.

Один из самых популярных седанов Hyundai кардинально изменился внешне и получил некоторые цифровые обновки.

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Рестайлинговый седан Hyundai Verna дебютировал на автосалоне в Чэнду. Если таким станет нынешний Accent Classic, то будем ждать его с нетерпением. Во внешнем дизайне, и внутри компактная модель подтянулась к старшим, и выглядит "взрослее".

Фото: Hyundai Verna / Accent 2019 / info.xcar.com.cn

Увеличилась в размерах головная оптика (светодиодная для дорогих комплектаций), добавила в площади и рельефности поверхность решетки радиатора, передний бампер рассекает пополам две тонкие граненые линии, а задний по всей ширине "распыленный" сплошной линией молдинга. Задние фонари также сочетаются между собой.

К услугам водителя Hyundai Verna/Accent новая цифровая панель приборов и мультимедийная система с дисплеем, "висит" в воздухе.

Фото: салон обновленного Hyundai Verna / Accent / info.xcar.com.cn

На китайском рынке новинка будет иметь только один двигатель – 1,4-литровый атмосферник мощностью в 100 лошадей. Работать ему предстоит с шестиступенчатой механикой и автоматом.

В продажу в Китае обновленный Hyundai Verna выйдет еще до конца этого года, глобальная же модель ждет на обновления уже в следующем.

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