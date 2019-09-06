Корейський виробник офіційно представив оновлену модель Hyundai Verna 2020 року для китайського ринку. В Україні цей автомобіль відомий під іншим іменем, але відмінності між ними завжди були мінімальними.

Один з найпопулярніших седанів Hyundai кардинально змінився зовні й отримав деякі цифрові обновки.

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Рестайлінговий седан Hyundai Verna дебютував на автосалоні в Ченду. Якщо таким стане нинішній Accent Classic, то чекатимемо на нього з нетерпінням. У зовнішньому дизайні, та й всередині компактна модель підтягнулась до старших, і виглядає “доросліше”.

Фото: Hyundai Verna/Accent 2019 / info.xcar.com.cn

Збільшилась у розмірах головна оптика (світлодіодна для дорожчих комплектацій), додала в площі та рельєфності поверхня решітки радіатора, передній бампер розтинає навпіл дві тонкі гранчасті лінії, а задній по всій ширині “розпилений” суцільною лінією молдинга. Задні ліхтарі також сполучаються між собою.

До послуг водія Hyundai Verna/Accent нова цифрова панель приладів та мультимедійна система з дисплеє, що “висить” в повітрі.

Фото: салон оновленого Hyundai Verna/Accent / info.xcar.com.cn

На китайському ринку новинка матиме лише один двигун – 1,4-літровий атмосферник потужністю в 100 коней. Працювати йому належить з шестиступінчастою механікою і автоматом.

У продаж в Китаї оновлений Hyundai Verna вийде ще до кінця цього року, глобальна ж модель чекає на оновлення вже наступного.

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