Во время карантина любые контакты, даже с полицией, лишние. Поэтому при незначительном ДТП и наличии у участников полисов “автогражданки” и смартфонов можно оформить все документы прямо на месте за несколько минут онлайн.

Бумажные бланки “Европротокола” выдаются при оформлении традиционной “автогражданки”. Однако в последнее время украинские водители все чаще оформляют электронные полисы, а во время карантина и подавно. Соответственно, банков “Европротокола” у участников ДТП может и не быть. Таким образом, после незначительных ДТП лучше не вызывать полицию и не заполнять “европротокол” вручную, а сделать это с помощью смартфона онлайн.

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Для этого необходимо зайти на сайт Моторного транспортного (страхового) бюро Украины в раздел “Электронный европротокол”. На нем есть деморежим, поэтому предварительно можно ознакомиться с ним. Во время ознакомления нужно убедиться, что в вашем случае можно оформлять “европротокол” – то есть если у всех есть полисы, существует согласие относительно виновных, машины без прицепов, никто не пострадал и нет водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Презентация “электронного европротокола”

Далее следует проверить, все ли документы в наличии – свидетельство о регистрации автомобиля, удостоверение водителя, действительный полис “автогражданки”. После этого можно постепенно заполнять шаги “Электронного европротокола”. Для этого придется сделать фото документов, места ДТП и указать свое местоположение с помощью GPS. На эти действия понадобится где-то полчаса времени – гораздо быстрее, чем ждать приезда полицейских, которые еще и выпишут протоколы о нарушениях правил и штраф, а также изымут водительские удостоверения.

Тем, кто правильно заполнил “Электронный европротокол”, не нужно обращаться в свою страховую компанию для регистрации ДТП. Это принято решением Президиума МТСБУ от 13.07.17 № 403/2017.

Напомним, что названы главные причины ДТП за 2019 год.