Під час карантину будь-які контакти, навіть з поліцією, зайві. Тому при незначному ДТП та наявності у учасників полісів “автоцивілки” і смартфонів можна оформити всі документи прямо на місці за кілька хвилин, онлайн.

Паперові бланки “Європротоколу” видаються при оформленні традиційної “автоцивілки”. Однак останнім часом українські водії все частіше оформляють електронні поліси, а під час карантину і поготів. Відповідно, банків “Європротоколу” в учасників ДТП може і не бути. Таким чином, після незначних ДТП краще не викликати поліцію і не заповнювати “європротокол” вручну, а зробити це за допомогою смартфона онлайн.

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Для цього необхідно зайти на сайт Моторного транспортного (страхового) бюро України в розділ “Електронний європротокол”. На ньому є деморежим, тому попередньо можна ознайомитись з ним. Під час ознайомлення треба переконатись, що у вашому випадку можна оформляти “європротокол” – тобто якщо у всіх є поліси, існує згода щодо винних, машини без причепів, ніхто не постраждав та немає водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Презентація “електронного європротоколу”

Далі слід перевірити, чи всі документи в наявності – свідоцтво про реєстрацію автомобіля, посвідчення водія, дійсний поліс автоцивілки. Після цього можна поступово заповнювати кроки “Електронного європротоколу”. Для цього доведеться зробити фото документів, місця ДТП та вказати своє розташування за допомогою GPS. На ці дії знадобиться десь півгодини часу – значно швидше, ніж чекати приїзду поліцейських, які ще й випишуть протоколи про порушення правил і штраф, а також вилучають водійські посвідчення.

Тим, хто правильно заповнив “Електронний європротокол”, не потрібно звертатись у свою страхову компанію для реєстрації ДТП. Це ухвалено рішенням Президії МТСБУ від 13.07.17 № 403/2017.

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