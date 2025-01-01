ОККО разыгрывает три автомобиля Volvo XC60 за поддержку "Дронопада"

Игра является частью четвертой волны проекта “ОКО ЗА ОКО”, направленный на усиление “Дронопада” – инициативы компании и фонда “Вернись живым” по противодействию вражеским беспилотникам.

Игра будет доступна в приложении с 15 июля по 15 октября 2025 года. Чтобы принять участие, нужно заправить не менее 20 литров топлива PULLS с картой Fishka или задонатить от 100 гривен баллами Fishka на проект.

Читайте также Бензин дорожает - качество падает: исследование

ОККО запустила игру в мобильном приложении Fishka. Фото: ОККО

Каждые 20 литров или 100 гривен баллами – это 1 попытка сыграть мобильном приложении и выиграть один из гарантированных подарков:

10 или 20 литров топлива PULLS;

дополнительный Fishback при заправке PULLS;

скидку 50% или бесплатный кофе/чай.

Кроме того, клиенту может выпасть шанс принять участие в розыгрыше одного из трех авто Volvo XC60.

Читайте также Сколько "дизеля" не доливают на украинских АЗС: исследование

"Это не просто акция – это наш способ поблагодарить всех клиентов, которые приобщаются к инициативе "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" и помогают нашим защитникам уничтожать вражеские разведывательные и ударные БпЛА. Сейчас на счетчике проекта – уже 2265 сбитых вражеских дронов, и мы хотим объединить вокруг помощи армии еще больше людей, ведь уверен – мы можем помочь сбить еще больше", – прокомментировал запуск активности Василий Дмитрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

Розыгрыши авто будут проходить ежемесячно: в августе, сентябре и октябре. Прямые эфиры события можно будет услышать на волне радиостанции Хит FM и посмотреть на страницах ОККО в Facebook и Instagram.

Каждые 20 литров или 100 гривен баллами – это 1 попытка сыграть. Фото: ОККО

Чем больше заправок PULLS и донатов баллами, тем больше шансов выиграть авто. Кроме того, по условиям акции, если клиент не выиграл Volvo XC60 в предыдущем месяце, все его накопленные шансы автоматически переходят на следующий месяц.

Напомним, инициатива "ОКО ЗА ОКО" сети АЗК ОККО и фонда "Вернись живым" системно обеспечивает войско оружием и техникой уже более 3 лет. К проекту "Дронопад" компания присоединилась в марте этого года – с каждого литра топлива PULLS гривна летит на сбивание вражеских БпЛА. Так, уже более 107 миллионов гривен из прибыли от продажи этого вида топлива направлено на "Дронопад".