ОККО розігрує три автомобілі Volvo XC60 за підтримку "Дронопаду"

Гра є частиною четвертої хвилі проєкту "ОКО ЗА ОКО", що спрямований на підсилення "Дронопаду" – ініціативи компанії та фонду "Повернись живим" із протидії ворожим безпілотникам.

Гра буде доступна у додатку з 15 липня до 15 жовтня 2025 року. Щоб узяти участь, потрібно заправити щонайменше 20 літрів пального PULLS з карткою Fishka або задонатити від 100 гривень балами Fishka на проєкт.

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ОККО запустила гру в мобільному застосунку Fishka. Фото: ОККО

Кожні 20 літрів або 100 гривень балами – це 1 спроба зіграти мобільному застосунку і виграти один із гарантованих подарунків:

10 або 20 літрів пального PULLS;

додатковий Fishback при заправці PULLS;

знижку 50% або безкоштовну каву/чай.

Окрім того, клієнту може випасти шанс взяти участь у розіграші одного з трьох авто Volvo XC60.

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"Це не просто акція – це наш спосіб подякувати всім клієнтам, які долучаються до ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" і допомагають нашим захисникам нищити ворожі розвідувальні та ударні БпЛА. Зараз на лічильнику проєкту – вже 2265 збитих ворожих дронів, і ми хочемо об’єднати навколо допомоги армії ще більше людей, адже впевнений – ми можемо допомогти збити ще більше", – прокоментував запуск активності Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу ОККО.

Розіграші авто відбуватимуться щомісяця: у серпні, вересні та жовтні. Прямі ефіри події можна буде почути на хвилі радіостанції Хіт FM та подивитись на сторінках ОККО в Facebook та Instagram.

Кожні 20 літрів або 100 гривень балами – це 1 спроба зіграти. Фото: ОККО

Що більше заправок PULLS та донатів балами, то більше шансів виграти авто. Крім того, за умовами акції, якщо клієнт не виграв Volvo XC60 у попередньому місяці, усі його накопичені шанси автоматично переходять на наступний місяць.

Нагадаємо, ініціатива "ОКО ЗА ОКО" мережі АЗК ОККО та фонду "Повернись живим" системно забезпечує військо зброєю й технікою вже понад 3 роки. До проєкту "Дронопад" компанія доєдналася у березні цього року – з кожного літра пального PULLS гривня летить на збиття ворожих БпЛА. Так, вже понад 107 мільйони гривень з прибутку від продажу цього виду пального спрямовано на "Дронопад".