Организаторы фестиваля техники OldCarLand-2019 объявили подробности своего юбилейного форума. 10-й OldCarLand удивит нас несколькими новыми, ранее невиданными экспозициями.

Во-первых, 9 – 12 мая OldCarLand возвращается на самую яркую локацию в своей истории – в Государственный музей авиации в Жулянах. Такого массового единства исторических самолетов и уникальных ретроавтомобилей не найти во всем мире.

Во-вторых, в этот раз нам покажут без преувеличения лучшие экземпляры ретро нашей страны: организаторы привезут в Жуляны автомобили – обладатели Гран-При фестиваля всех предыдущих лет. А значит, мы увидим безупречные Ford T (1909 г.), ЗИС-110 (1946), Buick Town Car (1924 г.), Mercedes-Benz 190 SL (1958) и другие автомобили, знаковые для мировой цивилизации и украинского ретродвижения.

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В-третьих, на OldCarLand наконец будет устроено площадка “АвтоМотоПродажа”, где владельцы ретротехники и лучшие реставраторы страны предложат свои раритеты к продаже. Конечно, просто посмотреть, “что и почем”, никто не запретит.

В-четвертых, учитывая дату проведения ретрофестиваля, отдельной экспозицией будет выделена техника Победы: танки, автомобили, мотоциклы и даже артиллерия Второй Мировой покажут, на чем воевали и побеждали наши деды и прадеды.

В-пятых, обещают расширенный “ассортимент” тяжелой техники – военной, строительной и даже железнодорожной!

В-шестых, в противовес тяжелым экспонатам организаторы соберут и легкую кавалерию – велосипеды, которые, в отличие недостатков предыдущих лет, выставят расширенной и отдельной экспозицией (между прочим, в грузовой кабине самого большого вертолета в мире!).

В-седьмых, в этом году есть повод для “персональных” экспозиций сразу нескольких мировых брендов: свое 120-летие празднует Opel, 100-летие – Bentley и Citroen. По этому случаю на “Олдкарленде” разместят подборки этапных моделей этих марок.

Конечно, организаторы десятого международного фестиваля OldCarLand-2019 – а это клуб технической классики OldCarServiсe и проект “Кофейбус” – воплотив новые идеи, не отказываются от старых достижений.

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Зрителей, кроме выставленных в линейку сотен автомобилей и десятков самолетов, как всегда ждут показательные выступления дрифтеров, гонки на педальных машинках, ралли на ретроавтомобилях, множество кафе, раскладки с книгами и ретрозапчастями, конкурсы на ретротематику... И вообще, та неповторимая атмосфера “старых добрых времен”, за которую мы так любим подобные форумы поклонников техники и истории в целом.

Рекомендация Авто24

Можно не любить технику, проездить всю жизнь на троллейбусе и безразлично относиться к автомобилям – но не побывать хотя бы раз на OldCarLand – это недопустимо. Потому что это самое масштабное шоу страны, которое каждую весну и каждую осень находит, чем удивить участников и посетителей.

ФЕСТИВАЛЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО С 09.00 — 20.00. СТОИМОСТЬ БИЛЕТА — 150 грн. Для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный. Билеты можно приобрести и через интернет.

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