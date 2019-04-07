Організатори фестивалю техніки OldCarLand-2019 оголосили подробиці свого ювілейного форуму. 10-й OldCarLand здивує нас кількома новими, раніше небаченими експозиціями.

По-перше, 9 – 12 травня OldCarLand повертається на найяскравішу локацію у своїй історії – до Державного музею авіації в Жулянах. Такої масової єдності історичних літаків та унікальних ретроавтомобілів годі шукати у всьому світі.

По-друге, цього разу нам покажуть без перебільшення найкращі екземпляри ретроавтомобілів нашої країни: організатори привезуть до Жулян автомобілі, які були власниками Гран-При фестивалю всіх попередніх років. А значить, ми побачимо бездоганні Ford T (1909 р.), ЗіС-110 (1946 р.), Buick Town Car (1924 р.), Mercedes-Benz 190 SL (1958 р.) та інші авто, знакові для світової цивілізації і українського ретроруху.

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По- третє, на OldCarLand нарешті буде влаштовано майданчик «АвтоМотоПродаж», де власники ретротехніки і найкращі реставратори країни запропонують свої раритети до продажу. Звісно, просто подивитися, «що і почому», ніхто не заборонить.

По-четверте, зважаючи на дату проведення ретрофестивалю окремою експозицією буде виділено техніку Перемоги: танки, автомобілі, мотоцикли та навіть артилерія Другої Світової покажуть, на чому воювали і перемагали наші діди і прадіди.

По-п`яте, обіцяють розширений «асортимент» важкої техніки – військової, будівельної та навіть залізничної!

По-шосте, у противагу важкім експонатам організатори зберуть легку кавалерію – велосипеди, які, на відміну вад попередніх років, виставлять розширеною і окремою експозицією (між іншим, у вантажній кабіні найбільшого гелікоптера у світі!).

По-сьоме, цього року є привід для «персональних» експозицій одразу кількох світових брендів: своє 120-річчя святкує Opel, 100-річчя – Bentley та Citroen. З цієї нагоди на «Олдкарленді» розмістять добірки етапних моделей цих марок.

Звісно, організатори десятого міжнародного фестивалю OldCarLand-2019 – а це клуб технічної класики OldCarServiсe та проект «Кофейбус» – втіливши нові ідеї, не відмовляються від старих досягнень.

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На глядачів, крім виставлених по лінійці сотен автомобілів та десятків літаків, як завжди чекають показові виступи дрифтерів, перегони на педальних машинках, ралі на ретроавтомобілях, безліч кав’ярень, розкладки з книжками та ретрозапчастинами, конкурси на ретротематику… І взагалі та неповторна атмосфера «старих добрих часів», за яку ми так любимо подібні форуми шанувальників техніки та історії в цілому.

Рекомендация Авто24

Можна не любити техніку, проїздити все життя на тролейбусі та байдуже ставитися до автомобілів – але не побувати хоча б раз на OldCarLand – це неприпустимо. Певно, це наймасштабніше шоу країни, яке щовесни і щоосені знаходить, чим здивувати учасників і відвідувачів.

ФЕСТИВАЛЬ ПРАЦЮВАТИМЕ ЩОДНЯ З 09.00 — 20:00. ВАРТІСТЬ КВИТКА – 150 грн. Для дітей віком до 12 років і учасників бойових дій вхід безкоштовний. Квитки можна придбати й через інтернет.

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