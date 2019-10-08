Отшумели три дня фестиваля, разъехались последние ретроавтомобили, самолеты снова стали полноправными хозяевами на площадках Музея авиации… И пришло время рассказать о самом интересном из того, что было представлено на осеннем «ОлдКарЛенде-2019».

Истинная ценность каждого ретро-праздника – в его экспонатах, в настоящих технических редкостях. На нынешнем OldCarLand, как и всегда, их было предостаточно – именно на этот фестиваль фанаты ретротехники свозят свои самые главные сокровища.

Еще старше

Отрадно, что коллекционеры Украины пополняют свои собрания все более старыми моделями. Британский родстер Reley Riley 1933 года – одна из самых интересных машин, появившихся в нынешнем сезоне. Его привезли из Харькова.

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Тюнинг 1950-х

Такого никогда не видели даже видавшие виды журналисты нашего издания. Два Cadilac одной модели – Eldorado 1959 г. – вдруг оказались с разными задками кузова – у красного позади багажника пристроен хвост с запаской. Так называемый «колхоз»? А вот и нет – фирменный тюнинг образца 1950-х!

Кинотема

Старое кино, как и старые автомобили – неисчерпаемый источник вдохновения для творческих людей, любящих свою историю. В этот раз на “ОлдКарЛенд” был представлена инсталляция на тему фильми “Два плюс два”, главными героями которого были автомобили. Не припоминаете? Обязательно пересмотрите эту картину!

Новые приобретения

Завезти ретроавтомобиль в Украину не так уж просто, поэтому каждый такой случай вызывает живейший интерес. Украинская ретротусовка давно не видела столь интересных зарубежных приобретений, как американский автомобиль Lincoln H-Series 1946 г. Он необычен не только внушительным возрастом, но и периодом, который он представляет. Ведь c 1942 по 1946 год американский автопром вообще не выпускал легковые машины, кроме отдельных партий по заказу армии и флота. Так что машина выпуска первого года после перерыва, когда в Штатах царил настоящий дефицит легковушек, редкая вдвойне.

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Находка

Но чтобы обрести интереснейший автомобиль, иногда не обязательно ехать за моря и океаны. Этот Ford Cortina 1965 его счастливый нынешний владелец нашел в Украине. Состояние, что называется, требующее реставрации, но автомобиль комплектный и без грубого “колхоза”. Так что через пару-тройку лет можно ожидать на фестивале идеально восстановленную Cortina от клуба OldCarService.



Специально к выставке

Традиция торопиться со сдачей новой работы к выставке родилась не вчера. В этом году таким успехом стал Ford Capri 1979 г., восстановленный мастерской OldCarService из Киева. Выписанную из Англии пленку c динамичным рисунком наклеивали на борта прямо на месте, где экспонировали новинку, выпущенную в 1979 г.

Фестиваль “ОлдКарЛенд-2019” завершился, но органзиаторы уже знают, когда состоятся следующий. Как стало известно журналистам Авто24, это будет в мае 2020 г. и снова – в Государственном Музее Авиации (ул. Медовая, 1). Поклонники технического ретро уже начинают готовиться.

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