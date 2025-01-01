ОМБ "Магура" получила от благотворителей 20 пикапов

Подготовка пакета вышла пополам – по 10 машин приобрела каждая организация. Об этом на своем сайте рассказала мэрия Львова.

Поступили среднеразмерные и тяжелые пикапы различных производителей. Машины не новые, но в добротном техническом состоянии.

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В войска для оперативности машины переданы в оригинальной заводской покраске, в камуфляжную ливрею для техники подготовят уже в автопарке воинской части.

"Пикапы сейчас – это основное средство доставки и личного состава, и боеприпасов, и выхода на позиции. У нас за последние месяцы из-за того, что враг начал активно применять оптоволокно, уничтожили огромное количество именно пикапов, которые доставляли людей и полностью обеспечивали логистику. Поэтому это пополнение для бригады очень важно", – заявили военные.

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Это не первый транспортный донат упомянутых организаций. Скажем, волонтерская организация Fritt Ukraina, которую основал депутат норвежского парламента Питер Фрьолих, приобрела и передала более 500 автомобилей, чуть больше тысячи дронов, одежду для военных и другое необходимое снаряжение. Эта помощь идет на регулярной основе (см. видео внизу).