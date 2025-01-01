ОМБ "Маґура" отримала від благодійників 20 пікапів

Підготовка пакета вийшла пополам – по 10 машин придбала кожна організація. Про це на своєму сайті розповіла мерія Львова.

Надійшли середньорозмірні та важкі пікапи різних виробників. Машини не нові, але у добротному технічному стані.

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До війська задля оперативності машини передано в оригінальному заводському фарбуванні, в камуфляжну ліврею для техніки підготують уже в автопарку військової частини.

"Пікапи зараз – це основний засіб доставки і особового складу, і боєприпасів, і виходу на позиції. У нас за останні місяці через те, що ворог почав активно застосовувати оптоволокно, знищили величезну кількість саме пікапів, які доставляли людей і повністю забезпечували логістику. Тому це поповнення для бригади дуже важливе", – заявили військові.

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Це не перший транспортний донат згаданих організацій. Скажімо, волонтерська організація Fritt Ukraina, яку заснував депутат норвезького парламенту Пітер Фрьоліх, придбала й передала понад 500 автомобілів, трохи більше тисячі дронів, одяг для військових та інше необхідне спорядження. Ця допомога йде на регулярній основі (див. відео внизу).