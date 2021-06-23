В традиционном понимании, "ховерборд" это летающая доска. До сих пор лишь Lexus удалось создать нечто подобное в реальной жизни, потому что существующие технологии не позволяют создать скейт, как у Марти из "Назад в будущее". И Александру Дуру решил не усложнять задачи и смастерил "ховерборд" из того, что сегодня доступно каждому – из пары квадрокоптеров.

В 2015 году Александру Дуру представил свой Omni Hoverboard миру и даже попал в поле зрения СМИ, получив запись в Книге рекордов Гиннеса, пролетев 275,9 метров над озером на высоте 5 метров. С тех пор канадский изобретатель с румынскими корнями работает над коммерческой версией своего летающего аппарата и уже получил на него патенты.

Смотрите также: Умелец самостоятельно сконструировал беспилотный велосипед: видео

Omni Hoverboard работает от 8 винтов. Заряда аккумулятора хватает на скромные 1,5 минуты полета, однако Дуру работает над усовершенствованиями, чтобы увеличить время полета. Хотя Omni Hoverboard был первым в своем роде, его рекордный полет длиной 275,9 метра уже в следующем году был побит создателем летающей платформы с реактивными двигателями Flyboard Air. Его конструктор Фрэнки Запата пролетел дистанцию в 2252 метра.

Пока Александру Дуру работает над своим ховербордом, у него уже появились последователи, ведь сама идея лежит на поверхности. Все, что нужно, это объединить два достаточно мощных квадрокоптера в один. Никаких органов управления у такого ховерборда нет, лишь кнопка “газа”, а маневрирование осуществляется с помощью движений телом, как на скейте или сноуборде. Никаких систем защиты от переворачивания или внезапного падения, вследствии разрядки аккумулятора здесь также нет.