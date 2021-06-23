У традиційному розумінні, "ховерборд" це дошка, що літає. Донині лиш Lexus вдалось створити щось подібне у реальному житті, тому що існуючі технології не дозволяють створити скейт, як у Марті з "Назад в майбутнє". Та Александру Дуру вирішив не ускладнювати задачі й змайстрував "ховерборд" з того, що сьогодні доступно кожному – із пари квадрокоптерів.

У 2015 році Александру Дуру представив свій Omni Hoverboard світу і навіть потрапив в поле зору ЗМІ, здобувши запис у Книзі рекордів Гіннеса, пролетівши 275,9 метрів над озером на висоті 5 метрів. З того часу канадський винахідник з румунським корінням працює над комерційною версією свого літаючого апарата і вже отримав на нього патенти.

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Omni Hoverboard працює від 8 гвинтів. Заряду акумулятора вистачає на скромні 1,5 хвилини польоту, однак Дуру працює над вдосконаленнями, аби збільшити час польоту. Хоча Omni Hoverboard був першим у своєму роді, його рекордний політ довжиною 275,9 метра вже наступного року був побитий творцем літаючої платформи з реактивними двигунами Flyboard Air. Його конструктор Френкі Запата пролетів дистанцію у 2252 метри.

Поки Александру Дуру працює над своїм ховербордом, у нього вже з’явились наслідувачі, адже сама ідея лежить на поверхні. Усе, що потрібно, це об’єднати два достатньо потужні квадрокоптери в один. Ніяких органів управління у такого ховерборда немає, лише кнопка “газу”, а маневрування здійснюється за допомогою рухів тілом, як на скейті чи сноуборді. Жодних систем захисту від перевертання чи раптового падіння, внаслідок розрядки акумулятора тут також немає.