Можно ли перевозить на раме грузовик, в кузове которого еще одна машина

Патрульный экипаж Инспекции дорожного транспорта из Гожува Великопольского вынужден был вывести негабаритное транспортное средство с трассы.

Как пишет на своем сайте Главная инспекция автомобильного транспорта (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), остановили 4-осный Mercedes-Benz из-за вероятности превышения норм габаритной высоты.

Превышенная высота и незарегистрированный транспорт

Инспекторы ITD остановили удивительную конструкцию, потому что эта комбинация в виде "тетриса" на колесах сразу привлекла внимание патрульных – грузовик вез грузовик, а в нем еще и пикап.

Во время проверки инспекторы измерили высоту – 4,17 м, что на 17 см больше разрешенной нормы. Перевозчик двигался с территории Швеции до Иордании.

Все авто имели шведские номера, а за рулем был гражданин Турции.

Вот так выглядит транспортная пирамида, за которую в Польше шведам выписали космический штраф. Фото: ITD

Серьезные технические нарушения

Проблемы не закончились на параметрах высоты. Оказалось, что:

транспортное средство не имело действительного техосмотра;

тахограф также не прошел проверку;

водитель не вел учет рабочего времени;

транспорт не был зарегистрирован в системе RMPD;

способ крепления груза был опасным – авто фактически держались "своим весом", а не фиксацией.

По словам инспекторов ITD, во время маневра такая конструкция могла бы рассыпаться прямо на трассе.

Штрафы и последствия

Водителю выписали три штрафа на сумму 6000 злотых (68 973 грн) и сразу изъяли водительские права.

Компании-перевозчику грозит административный штраф в 17 000 злотых (195 426 грн).

Транспортное средство сняли с дороги и отправили на охраняемую стоянку: в таком состоянии продолжать движение было совершенно невозможно.