Можно ли перевозить на раме грузовик, в кузове которого еще одна машина

Шведский перевозчик за такую "пирамиду" в Польше получил космический штраф
Патрульный экипаж Инспекции дорожного транспорта из Гожува Великопольского вынужден был вывести негабаритное транспортное средство с трассы.
Как пишет на своем сайте Главная инспекция автомобильного транспорта (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), остановили 4-осный Mercedes-Benz из-за вероятности превышения норм габаритной высоты.
Превышенная высота и незарегистрированный транспорт
Инспекторы ITD остановили удивительную конструкцию, потому что эта комбинация в виде "тетриса" на колесах сразу привлекла внимание патрульных – грузовик вез грузовик, а в нем еще и пикап.
Во время проверки инспекторы измерили высоту – 4,17 м, что на 17 см больше разрешенной нормы. Перевозчик двигался с территории Швеции до Иордании.
Все авто имели шведские номера, а за рулем был гражданин Турции.
Вот так выглядит транспортная пирамида, за которую в Польше шведам выписали космический штраф. Фото: ITD
Серьезные технические нарушения
Проблемы не закончились на параметрах высоты. Оказалось, что:
- транспортное средство не имело действительного техосмотра;
- тахограф также не прошел проверку;
- водитель не вел учет рабочего времени;
- транспорт не был зарегистрирован в системе RMPD;
- способ крепления груза был опасным – авто фактически держались "своим весом", а не фиксацией.
По словам инспекторов ITD, во время маневра такая конструкция могла бы рассыпаться прямо на трассе.
Штрафы и последствия
Водителю выписали три штрафа на сумму 6000 злотых (68 973 грн) и сразу изъяли водительские права.
Компании-перевозчику грозит административный штраф в 17 000 злотых (195 426 грн).
Транспортное средство сняли с дороги и отправили на охраняемую стоянку: в таком состоянии продолжать движение было совершенно невозможно.