Чи можна перевозити на рамі вантажівку, в кузові якої ще одне авто

Патрульний екіпаж Інспекції дорожнього транспорту з Гожува Великопольського змушений був вивести негабаритний транспортний засіб з траси.

Як пише на своєму сайті Головна інспекція автомобільного транспорту (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), зупинили 4-вісний Mercedes-Benz через ймовірність перевищення норм габаритної висоти.

Перевищена висота та незареєстрований транспорт

Інспектори ITD зупинили дивовижну конструкцію, бо ця комбінація у вигляді "тетріса" на колесах одразу привернула увагу патрульних – вантажівка везла вантажівку, а в ній ще й пікап.

Під час перевірки інспектори виміряли висоту — 4,17 м, що на 17 см більше дозволеної норми. Перевізник рухався з території Швеції аж до Йорданії.

Усі авто мали шведські номери, а за кермом був громадянин Туреччини.

Ось так виглядає транспортна піраміда, за яку у Польщі виписали шведам космічний штраф. Фото: ITD

Серйозні технічні порушення

Проблеми не закінчилися на параметрах висоти. Виявилося, що:

транспортний засіб не мав дійсного техогляду;

тахограф також не пройшов перевірку;

водій не вів облік робочого часу;

транспорт не був зареєстрований у системі RMPD;

спосіб кріплення вантажу був небезпечним – авто фактично трималися "своєю вагою", а не фіксацією.

За словами інспекторів ITD, під час маневру така конструкція могла б розсипатися просто на трасі.

Штрафи та наслідки

Водію виписали три штрафи на суму 6000 злотих (68 973 грн) і одразу вилучили водійські права

Компанії-перевізнику загрожує адміністративний штраф у 17 000 злотих (195 426 грн).

Транспортний засіб зняли з дороги та відправили на охоронювану стоянку: у такому стані продовжувати рух було абсолютно неможливо.