Чи можна перевозити на рамі вантажівку, в кузові якої ще одне авто

ФОТО: ITD|
Шведський перевізник за таку "піраміду" в Польщі отримав космічний штраф
Патрульний екіпаж Інспекції дорожнього транспорту з Гожува Великопольського змушений був вивести негабаритний транспортний засіб з траси.
Як пише на своєму сайті Головна інспекція автомобільного транспорту (Główny Inspektorat Transportu Drogowego), зупинили 4-вісний Mercedes-Benz через ймовірність перевищення норм габаритної висоти.
Читайте також Китайці возять автовозами по 30 машин на причепі: фото, відео
Перевищена висота та незареєстрований транспорт
Інспектори ITD зупинили дивовижну конструкцію, бо ця комбінація у вигляді "тетріса" на колесах одразу привернула увагу патрульних – вантажівка везла вантажівку, а в ній ще й пікап.
Під час перевірки інспектори виміряли висоту — 4,17 м, що на 17 см більше дозволеної норми. Перевізник рухався з території Швеції аж до Йорданії.
Усі авто мали шведські номери, а за кермом був громадянин Туреччини.
Ось так виглядає транспортна піраміда, за яку у Польщі виписали шведам космічний штраф. Фото: ITD
Серйозні технічні порушення
Проблеми не закінчилися на параметрах висоти. Виявилося, що:
- транспортний засіб не мав дійсного техогляду;
- тахограф також не пройшов перевірку;
- водій не вів облік робочого часу;
- транспорт не був зареєстрований у системі RMPD;
- спосіб кріплення вантажу був небезпечним – авто фактично трималися "своєю вагою", а не фіксацією.
За словами інспекторів ITD, під час маневру така конструкція могла б розсипатися просто на трасі.
Читайте також Автовози Німеччини перейшли на нові стандарти кріплення вантажу: це очікує всю Європу
Штрафи та наслідки
Водію виписали три штрафи на суму 6000 злотих (68 973 грн) і одразу вилучили водійські права
Компанії-перевізнику загрожує адміністративний штраф у 17 000 злотих (195 426 грн).
Транспортний засіб зняли з дороги та відправили на охоронювану стоянку: у такому стані продовжувати рух було абсолютно неможливо.