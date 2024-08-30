Автовози Німеччини перейшли на нові стандарти кріплення вантажу: це очікує всю Європу

Оновлення встановлює нові стандарти у кріпленні вантажу, особливо у сфері транспортування транспортних засобів. Про це пишуть рейтингові німецькі ресурси nachrichten.idw-online.de та vdi.de. Перегляд був необхідний, щоб врахувати технологічний розвиток і зміни у транспортних умовах під час безпечного перевезення транспортних засобів.

З 1 вересня на дорогах Німеччини діють адаптовані норми щодо кріплення вантажів легкових і вантажних автомобілів на автовозах. Це прописано в розділах 8, 8.1 і 8.2. Оскільки перехідного періоду немає, то перевізникам, експедиторам та водіям вже зараз необхідно знати основні вимоги, оскільки перевірка на дорогах поліцейськими може закінчитися погано.

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Про основні нормативні вимоги VDI Guideline 2700 йдеться в інтерв’ю, яке дав транспортному порталу Асоціації німецьких інженерів VDI Ханс-Йозеф Нойнфінгер, експерт комітету настанов VDI. На питання, що саме регулює і чому це так важливо для кріплення вантажів на транспортних засобах, Нойнфінгер навів кілька прикладів.

З 1 вересня 2024 року адаптований VDI 2700 почав діяти на дорогах Німеччини. Фото: Spanset

По-перше, транспортні системи для перевезення автомобілів, як і самі машини, за останні роки зазнали суттєвих змін в розмірах, масі, моторній комплектації тощо. Взагалі, зазначає експерт, серія рекомендацій VDI 2700 стосується кріплення різних вантажів на дорожніх транспортних засобах.

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Машини все частіше транспортуються штабелями й таке укладання призводить до інших сил та потребує нових стандартів при закріпленні. Фото: LOHR

Під час перегляду старих інструкцій виявилося, що відсутні технічні параметри, такі як тертя між елементом дорожнього полотна та шинами, не встановлено міцність елементів кріплення. Постає питання: а навіщо визначати міцність кріпильного ременя і не знати при цьому, яку силу може сприйняти елемент дороги?

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Ханс-Йозеф Нойнфінгер: кріплення вантажу встановлено в Німеччині, але головне – трансфер до Європи та по Європі. Фото: LOHR



Крім того, завжди залишалося відкритим питання про те, чи повинні кріпильні ремені застосовувати STF (силу попереднього натягу). Тести водіння з підвіскою ADS продемонстрували, наскільки важливо, щоб кріпильні ремені прикладали певну силу попереднього натягу для фіксації шини.

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Відповідно до старих інструкцій, електромобілів не було. Нові норми кріплення й безпеки при транспортуванні вироблено й щодо них. Це потрібно врахувати, оскільки при перевезенні акумуляторної техніки трапляється багато неприємних інцидентів.

Нові вимоги інструкцій розроблені за участі ініціативі TÜV Süd, виробників кузовів транспортних засобів і виробників кріпильного обладнання.