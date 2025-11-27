Opel показал первые изображения обновленной Astra 2026 года

После нескольких тизеров Opel наконец-то раскрыл детали обновленной Astra 2026 года. Хэтчбек и универсал получили освеженный дизайн в стиле нового Grandland, подсвеченную решетку Vizor со “светящимся” логотипом Blitz и доработанную гамму двигателей, которая теперь сильнее смещается в сторону гибридов и электромобилей, пишут в Autoevolution.

Внешность: теперь с подсвеченным "лицом"

Самое яркое обновление - Illuminated Vizor, который впервые появился на концепте Corsa GSE Vision Gran Turismo летом 2025-го. Передний бампер стал массивнее, с большими воздухозаборниками, а колесные диски - эффектнее, с двуцветным оформлением и тройными двойными спицами.

Сзади, по большому счету, изменений минимум - дизайнеры сосредоточились на передней части.

Интерьер: большие экраны и больше "цифры"

В салоне ждем обновленных дисплеев панели приборов и мультимедиа - по логике Opel, они должны вырасти в диагонали. Добавятся новые материалы и расширенные возможности систем помощи водителю. Общий стиль теперь ближе к новому Grandland.

Двигатели: дизель под вопросом, ставка на гибриды

К фейслифту Astra подходила со смешанной линейкой - бензиновые, дизельные, mild-hybrid, два plug-in и электроверсия. Но изменения на рынке ЕС могут задеть дизель. Есть шанс, что 1.5 DV5 (129 л.с., 300 Н-м) в Европе пойдет "под нож". Продажи дизелей падают быстрее, чем растут plug-in, поэтому Opel может сосредоточиться на электрифицированных вариантах.

Что это означает для рынка

Фейслифт не является революцией, и не должен был ею быть. Opel освежил дизайн, добавил электрического настроения и улучшил гибридную версию - этого достаточно, чтобы Astra оставалась актуальной в сегменте, который стремительно электрифицируется.

А дизель... ну, похоже, долго он в компактном классе не проживет.