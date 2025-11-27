Opel показав перші зображення оновленої Astra 2026

Після кількох тізерів Opel нарешті розкрив деталі оновленої Astra 2026 року. Хетчбек і універсал отримали освіжений дизайн у стилі нового Grandland, підсвічену решітку Vizor із «світним» логотипом Blitz і доопрацьовану гаму двигунів, яка тепер сильніше зміщується в бік гібридів та електромобілів, пишуть в Autoevolution.

Зовнішність: тепер з підсвіченим «обличчям»

Найяскравіше оновлення — Illuminated Vizor, який уперше зʼявився на концепті Corsa GSE Vision Gran Turismo влітку 2025-го. Передній бампер став масивнішим, з більшими повітрозабірниками, а колісні диски — ефектнішими, з бі-колорним оформленням та потрійними подвійними спицями.

Позаду, за великим рахунком, змін мінімум — дизайнери зосередилися на передній частині.

Інтер’єр: більші екрани та більше «цифри»

У салоні чекаємо оновлених дисплеїв панелі приладів і мультимедіа — за логікою Opel, вони мають вирости в діагоналі. Додадуться нові матеріали та розширені можливості систем допомоги водію. Загальний стиль тепер ближчий до нового Grandland.

Двигуни: дизель під питанням, ставка на гібриди

До фейсліфту Astra підходила зі змішаною лінійкою — бензинові, дизельні, mild-hybrid, два plug-in та електроверсія. Але зміни на ринку ЄС можуть зачепити дизель. Є шанс, що 1.5 DV5 (129 к.с., 300 Н·м) у Європі піде «під ніж». Продажі дизелів падають швидше, ніж зростають plug-in, тому Opel може зосередитися на електрифікованих варіантах.

Що це означає для ринку

Фейсліфт не є революцією, та й не мав нею бути. Opel освіжив дизайн, додав електричного настрою і поліпшив гібридну версію — цього достатньо, щоб Astra залишалася актуальною в сегменті, який стрімко електрифікується.

А дизель... ну, схоже, довго він у компактному класі не проживе.