Американские регуляторы объявили о 52 миллионах неисправных автомобильных устройств для надувания подушек безопасности ARC, которые должны быть отозваны.

Это только вывод и рекомендация производителю этих систем, а окончательное решение об отзыве устройств будет приниматься на публичном заседании. К этому идет, поскольку по данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) в США при аварийном развертывании подушек упомянутых производителей произошло семь тяжелых травм. При этом в одном случае зарегистрирована смерть водителя.

Все инциденты произошли из-за производственных дефектов устройств на транспортных средствах, оборудованных подушками безопасности ARC в период с 2000 по 2018 годы.

Читайте также Пьяный водитель умудрился ехать под 200 км/ч на авто с раскрытыми подушками безопасности

Неисправность возникает, когда подушки безопасности раскрываются. При надувании бывает так, что избыток сварочного шлака ускоренно вылетает (выстреливает) из нагнетателя на пассажиров автомобиля, увеличивая риск тяжелых травм. NHTSA рекомендовало производителю еще в начале этого года отозвать устройства, но ARC отказался.

Мотивация завода сводилась к тому, что инциденты были настолько редки, что "не подтверждают существование системного и распространенного дефекта". Однако некоторые автопроизводители ради высокого имиджевого уровня не пошли по такому пути и сами отозвали изготовленные машины.

Подушки безопасности стали действенным атрибутом защиты, но иногда эта система сама становится угрозой. Фото: weinsteinwin.com

Именно так поступила компания General Motors, согласившаяся в мае заменить подушки ARC почти в одном миллионе автомобилей, поскольку при аварии в марте из-за такого устройства водитель получил травму лица.

Напомним, такие системы безопасности в своих автомобилях также используют Ford, Hyundai, Mercedes, Tesla, Porsche, Stellantis, Toyota и Volkswagen и другие, всего 11 производителей.

Читайте также BMW отзывает 90 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Окончательное решение об отзыве может быть принято 5 октября, когда в Министерстве транспорта США (Вашингтон, округ Колумбия) состоится публичное слушание. На официальном сайте уже открыта регистрация на то заседание. Речь пойдет о том, что "передние подушки безопасности водителя и пассажира, произведенные ARC и Delphi до января 2018 года, содержат дефект, связанный с безопасностью автомобиля, и должны быть отозваны".

Там ARC, Delphi и другие заинтересованные стороны будут иметь возможность представить свои аргументы, после чего NHTSA из двух проектов решений выберет одно: заставит производителей подать сообщения об отзыве устройств в транспортных средствах или же оставит свои выводы просто рекомендацией.