Американські регулятори оголосили про 52 мільйони несправних автомобільних пристроїв для надування подушок безпеки ARC, які мають бути відкликані.

Це тільки висновок і рекомендація виробнику цих систем, а остаточне рішення щодо відкликання пристроїв буде прийматися на публічному засіданні. До того йде, оскільки за даними Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) у США при аварійному розгортанні подушок згаданих виробників сталося сім важких травм. При цьому в одному випадку зареєстровано смерть водія.

Усі випадки сталися через виробничі дефекти пристроїв на транспортних засобах, обладнаних подушками безпеки ARC в період з 2000 по 2018 роки.

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Несправність виникає, коли подушки безпеки розкриваються. При надуванні буває так, що надлишок зварювального шлаку прискорено вилітає (вистрілює) з нагнітача на пасажирів автомобіля, збільшуючи ризик тяжких травм. NHTSA рекомендувало виробнику ще на початку цього року відкликати пристрої, але ARC відмовився.

Мотивація заводу зводилася до того, що інциденти були настільки рідкісними, що "не підтверджують існування системного та поширеного дефекту". Однак деякі автовиробники задля високого іміджевого рівня не пішли таким шляхом і самі відкликали виготовлені машини.

Подушки безпеки стали дієвим атрибутом захисту, але інколи ця система сама стає загрозою. Фото: weinsteinwin.com

Саме так вчинила компанія General Motors, яка погодилася в травні замінити подушки ARC майже в одному мільйоні автомобілів, оскільки при аварії в березні через такий пристрій водій отримав травму обличчя.

Нагадаємо, такі систоеми безпеки у своїх автомобілях також використовують Ford, Hyundai, Mercedes, Tesla, Porsche, Stellantis, Toyota і Volkswagen та інші, всього 11 виробників.

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Остаточне рішення щодо відклику може бути прийняте 5 жовтня, коли у Міністерстві транспорту США (Вашингтон, округ Колумбія) відбудеться публічне слухання. На офіційному сайті вже відкрита реєстрація на те засідання. Мова піде про те, що "передні подушки безпеки водія та пасажира, вироблені ARC і Delphi до січня 2018 року, містять дефект, пов’язаний з безпекою автомобіля, і повинні бути відкликані".

Там ARC, Delphi та інші зацікавлені сторони матимуть можливість представити свої аргументи, після чого NHTSA із двох проектів рішень вибере одне: змусить виробників подати повідомлення про відкликання пристроїв у транспортних засобах чи залишить свої висновки просто рекомендацією.