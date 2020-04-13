Названы 10 финалистов Design Sketch Battle от шеф-дизайнеров FCA. Каждый выбрал по 5 эскизов. А какой больше нравится вам?

Ральф Жиль и Марк Тростл назвали своих фаворитов в "битве дизайнеров", которая длилась всего сутки. За это время соцсети Fiat-Chrysler Automobiles заспамили сообщениями со скетчами, многие из которых действительно были достойны внимания.

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Задача была сформулирована так: создать дизайн "как можно более неистового и выразительного" пикапа Ram. Ральф Жиль, руководитель подразделения дизайна FCA, отметил работы Пола Пилисте, Рицо Ломая, Майкла Стенфеля, Мортена Ребье и Джошуа Риза. Отобранные им эскизы демонстрируют футуристический взгляд на пикап Ram, причем с оглядкой на оригинальный Ram Power Wagon 1946 года.

Марк Тростл, руководитель дизайна Ram и Mopar, избрал своих победителей. Он выбрал произведения Брайана Джонсона, Робина Мэтью, Рики Райана Гоймарака, Джона Сибала и Шона Смита. Особенно интересным представляется эскиз, подписанный Cabover Electric – он выглядит вполне реалистично и однажды мог бы бросить вызов Tesla Cybertruck.

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