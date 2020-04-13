Названо 10 фіналістів Design Sketch Battle від шеф-дизайнерів FCA. Кожен вибрав по 5 ескізів. А який більше до вподоби вам?

Ральф Жиль та Марк Тростл назвали своїх фаворитів у “битві дизайнерів”, яка тривала лише добу. За цей час соцмережі Fiat-Chrysler Automobiles заспамили повідомленнями зі скетчами, багато з яких справді були варті уваги.

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Завдання було сформульоване так: створити дизайн “якмога шаленішого та виразнішого” пікапа Ram. Ральф Жиль, керівник підрозділу дизайну FCA, відзначив роботи Пола Пілісте, Ріцо Ломая, Майкла Стенфеля, Мортена Реб’є та Джошуа Різа. Відібрані ним ескізи демонструють футуристичний погляд на виток на пікап Ram, причому з оглядкою на оригінальний Ram Power Wagon 1946 року.



Марк Тростл, керівник дизайну Ram і Mopar, обрав своїх переможців. Він вибрав твори Брайана Джонсона, Робіна Метью, Рікі Райана Гоймарака, Джона Сібала та Шона Сміта. Особливо цікавим видається ескіз, підписаний Cabover Electric – він виглядає цілком реалістично і одного дня міг би кинути виклик Tesla Cybertruck.

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