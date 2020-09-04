В этом году автосалон в ЛА должен был состояться 20-29 ноября. Эти даты отменены и назначены новые: 21-31 мая 2021 года.

“Мы благодарны за постоянную поддержку со стороны конференц-центра города Лос-Анджелес и всем нашим автомобильным партнерам. Майские праздники – это фантастическое время для активностей на открытом воздухе и премьер новинок. Погода в Лос-Анджелесе создает новые захватывающие возможности для весеннего шоу", – говорится в сообщении от организаторов.

Смотрите также: 16-летняя девушка побила рекорд по слалому на автомобиле: видео

Таким образом одно из крупнейших автошоу в США состоится между автосалоном в Нью-Йорке, запланированным на 2-11 апреля, и автосалоном в Детройте, запланированным на 19-26 июня. Учитывая отсутствие автосалонов в 2020 году такие близкие даты проведения трех мероприятий могут стать благом для любителей автомобилей. Впрочем, многие автопроизводители, вероятно, откажутся от участия в автошоу.

Следует признать, что нельзя сказать, в каком состоянии будет мир в мае следующего года, поэтому вполне возможно, что эти новые планы события также могут измениться, как это часто случалось в несколько последних бурных месяцев.

Читайте также: В Украину начали ввозить подержанные авто из Японии