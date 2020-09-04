Цього року автосалон в ЛА, який повинен був відбутися 20-29 листопада. Ці дати скасовані й призначено нові: 21-31 травня 2021 року.

“Ми вдячні за постійну підтримку з боку конференц-центру, міста Лос-Анджелес та всіх наших автомобільних партнерів. Травневі свята – це фантастичний час для активностей на відкритому повітрі та прем’єр новинок. Погода в Лос-Анджелесі створює нові захоплюючі можливості для весняного шоу”, – йдеться у повідомленні від організаторів.

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Таким чином одне з найбільших автошоу в США відбудеться між автосалоном у Нью-Йорку, запланованим на 2-11 квітня, та автосалоном у Детройті, запланованим на 19-26 червня. Враховуючи відсутність автосалонів у 2020 році такі близькі дати проведення трьох заходів можуть стати благом для любителів автомобілів. Втім, багато автовиробників, ймовірно, відмовляться від участі в автошоу.

Слід визнати, що не можна сказати, у якому стані буде світ у травні наступного року, тож цілком можливо, що ці нові плани події також можуть змінитися, як це часто траплялося в кілька останніх буремних місяців.

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