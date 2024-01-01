Ошибка навигации стала причиной трагедии с гибелью людей

Навигационные программы делают вождение более безопасным и удобным, поскольку подсвечивают каждый поворот и опасность, подсказывая, когда нужно замедлить скорость или быть внимательнее, но не всегда. Иногда доверять навигации надо с опаской и обращать внимание на другие факторы.

Вот что произошло недавно в Индии, где трое мужчин съехали с недостроенного моста, проехав маршрут, предложенный Google Maps, рассказывают в Autoevolution.

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Братья Нитин, Аджит и друг Амит ехали из Нойды в Фаридпур на свадьбу. Они не знали маршрута, поэтому использовали Google Maps для навигации.

Приложение направило их к мосту через реку Рамганга. Водитель не заметил никаких предупредительных знаков или ограждений, заехал на мост, а оттуда машина упала в реку. Все три человека в автомобиле погибли.

Трагедия освещает две главные проблемы.

Во-первых, мост был не достроен, но на нем не было предупредительных знаков, которые бы запрещали водителям им пользоваться. Местные СМИ сообщают, что ранее мост пострадал от наводнения, из-за сильного дождя обвалилась его часть. Власти не установили надлежащих указателей, поэтому водитель пошел за Google Maps, не думая, что мост недостроенный.

Слепо доверять навигационным программам снова оказывается опасным, хотя в этом случае поиск дорожных знаков не помог бы.

Навигационное программное обеспечение, Google Maps, Apple Maps или Waze, предоставляет пользователям маршруты, не зная об изменениях в реальном времени, особенно если о них еще не сообщил кто-то в дороге. Waze предлагает пользователям отмечать опасности в реальном времени, такие как выбоины, наводнения и аварии на дорогах.

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Однако закрытые дороги, недостроенные мосты и дорожные работы все еще могут представлять опасность, поскольку навигационные программы могут не знать об их существовании. В некоторых случаях они даже могут предложить маршруты, которые включают эти опасности из-за устаревшей информации.

Альтернатива – всегда обращать внимание на дорожные знаки. Здравый смысл также помогает, и если маршрут или дорога выглядят неправильно, водитель должен избегать их использования. Непонятно, мог ли водитель увидеть дорогу впереди, учитывая сложные условия, но отсутствие надлежащих знаков, предупреждений и шлагбаумов является проблемой номер один.