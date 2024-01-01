Что означают белые круги на дороге: важные изменения в ПДД

На левых кривых наиболее опасно

В Австрии символы на асфальте в виде круга наносят для того, чтобы предупредить мотоциклистов об узком радиусе поворота в размеченных участках пути. Это серия кругов, нанесенных вдоль сплошной линии разметки с внутренней стороны полосы.

Увидев такую маркировку, пишет 20minutos.es, водитель байка понимает, что поворот закрывается внезапно и резко. Это подсознательно включает алгоритм действия – мотоциклист сбавляет скорость, становится более осмотрительным.

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Белые круги являются полезной инициативой на левых кривых узкого радиуса, где регистрируется большее количество смертей из-за падения. В этих поворотах водитель обычно занимает встречную полосу, что приводит к летальному исходу.

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Держась справа от разметки с кругами, у водителя байка потенциальная опасность на поворотах значительно уменьшается. Фото: isac.rwth-aachen.de

Шины мотоцикла должны постоянно избегать кругов, ведь они довольно скользкие из-за краски, которой нарисованы. Это заставляет держаться байкера как можно дальше от встречной полосы, выбирая безопасную траекторию даже тогда, когда транспортное средство, едущее в противоположном направлении, займет ее часть.

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Кроме того, нанесенные на дороге круги обязывают мотоциклиста во время поворота не выезжать на встречную полосу в ее зоне действия. Круги также предупреждают, что мотоцикл вплотную приблизился к середине дороги.

Круги на асфальте на таких участках побуждают держаться как можно дальше от встречной полосы. Фото: сайт femamotorcycling.eu

Обычно такую маркировку наносят в местах, где произошло большое количество ДТП. Это способствует безопасности движения. Статистика маркировки положительная.

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На участках, где используется такая разметка, количество аварий на мотоциклах уменьшилось на 80 процентов, сообщает vozpopuli.com.

При этом в таких местах упала аварийность легковых и грузовых автомобилей, водители которых, хотя и не все поняли смысл дорожной подсказки, начали сбрасывать скорость и быть осторожнее.

Круги заменили сплошную линию разметки и предупреждают, что срезать угол в левом выгоне по встречной полосе не стоит – влетишь под фуру или легковушку. Фото: сайт joyreactor.cc

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Втянуть нитку в иголку

Если в Швейцарии и Австрии для обозначения аварийно-опасного участка пути выбрали несколько кругов с внутренней стороны сплошной линии, то в Испании перпендикулярно к центральной оси дороги нанесли "палочки". Графическое изображение символа немного другое, но смысл идентичен нарисованным кругам.

Слева испанская, а справа шотландская разметка байкерского предостережения. Коллаж: Авто24

В Шотландии пошли своим путем и сделали дорожную разметку в виде касательных косых линий. Там эти маркеры отходят с обеих сторон от сплошных в направлении центра полосы. Они как бы указывают водителю мотоцикла удерживаться в центре сужения, не выходя за пределы тех отметок.

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Здесь есть одна существенная деталь. Кроме разметки на поверхности дороги, шотландцы ввели дорожный знак. Синие дорожные таблички с символами мотоцикла, стрелки и четырех косых линий указывают на то, что водитель должен "втянуть нить в иглу", то есть ехать в промежутке между белыми линиями поверхности дороги.

Неофициальное название "втянуть нить в иглу" прижилось и побуждает водителей не пересекать центральную полосу. Это позволило им быстро реагировать на опасность во время поворота.

Шотландское национальное транспортное агентство ввело программу PRIME, чтобы помочь водителям принимать лучшие решения. Фото: сайт bennetts.co.uk

Проект под названием PRIME финансировало правительство Шотландии. В его рамках сочетание знака и разметки ввели на 22 поворотах самых популярных маршрутов. Камеры, установлены в этих местах, фиксировали поведение мотоциклистов, а записи анализировали специалисты из Transport Scotland. За три года было зафиксировано более 32 тысяч двухколесных машин.

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На экспериментальных участках не было ни одной аварии, в которой бы пострадал или погиб мотоциклист. Это не означает, что ДТП с участием двухколесных там не было вообще. Однако их влияние было гораздо более мягким.

Заимствование набирает обороты

Вот так за Австрией к инновациям такого содержания прибегли Швейцария, Испания и Шотландия. Недавно Германия, Люксембург и Италия заявили, что рассматривают возможность внедрения такой разметки на своих автомагистралях.

Разметка с символом круга или табличка "втянуть нить в иглу" имеют одну цель – предотвратить трагедии на аварийных участках дороги. Коллаж: Авто24

Статистика тревожная: мотоциклисты составляют значительную часть жертв ДТП, особенно за городом, где высокая скорость и неосмотрительность заканчиваются трагически. В 2023 году из 1145 погибших на дорогах Европы 299 были мотоциклистами, что почти на 20% больше, чем в предыдущем году. Эта ситуация заставила ответственных за безопасность дорожного движения искать инновационные решения. Кажется, нашли – разметка и знаки все-таки сработали на позитив.