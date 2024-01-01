Що означають білі кола на дорозі: важливі зміни в ПДР

На лівих кривих найбільш небезпечно

В Австрії символи на асфальті у вигляді кола наносять для того, щоб попередити мотоциклістів про вузький радіус повороту в розмічених ділянках шляху. Це серія кіл, нанесених вздовж суцільної лінії розмітки з внутрішньої сторони смуги.

Побачивши таке маркування, пише 20minutos.es, водій байка розуміє, що поворот закривається раптово і різко. Це підсвідомо включає алгоритм дії – мотоцикліст зменшує швидкість, стає обачнішим.

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Білі кола є корисною ініціативою на лівих кривих вузького радіуса, де реєструється більша кількість смертей через падіння. У цих поворотах водій зазвичай займає зустрічну смугу, що призводить до летальних наслідків.

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Тримаючися праворуч від розмітки з колами, у водія байка потенційна небезпека на поворотах значно зменшується. Фото: isac.rwth-aachen.de

Шини мотоцикла повинні постійно уникати кіл, адже вони досить слизькі через фарбу, якою намальовані. Це змушує триматися байкера якомога далі від зустрічної смуги, вибираючи безпечну траєкторію навіть тоді, коли транспортний засіб, що їде в протилежному напрямку, займе її частину.

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Окрім того, нанесені на дорозі кола зобов’язують мотоцикліста під час повороту не виїжджати на зустрічну смугу в її зоні дії. Кола також попереджають, що мотоцикл впритул наблизився до середини дороги.

Кола на асфальті на таких ділянках спонукають триматися якомога далі від зустрічної смуги. Фото: сайт femamotorcycling.eu

Зазвичай таке маркування наносять у місцях, де сталася велика кількість ДТП. Це сприяє безпеці руху. Статистика маркування позитивна.

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На ділянках, де використовується така розмітка, кількість аварій на мотоциклах зменшилася на 80 відсотків, повідомляє vozpopuli.com.

При цьому в таких місцях впала аварійність легкових та вантажних автомобілів, водії яких, хоча й не всі зрозуміли зміст дорожньої підказки, почали скидати швидкість і бути обережнішими.

Кола замінили суцільну лінію розмітки й попереджають, що зрізати кут у лівому вигоні по зустрічній смузі не варто – влетиш під фуру чи легковик. Фото: сайт joyreactor.cc

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Втягнути нитку в голку

Якщо у Швейцарії та Австрії для позначення аварійно-небезпечної ділянки шляху вибрали кілька кіл з внутрішньої сторони суцільної лінії, то в Іспанії перпендикулярно до центральної осі дороги нанесли "палички". Графічне зображення символу трохи інше, але зміст ідентичний намальованим колам.

Зліва іспанська, а праворуч шотландська розмітка байкерської перестороги. Колаж: Авто24

В Шотландії пішли своїм шляхом і зробили дорожню розмітку у вигляді дотичних косих ліній. Там ці маркери відходять з обох сторін від суцільних у напрямку центру смуги. Вони наче вказують водієві мотоцикла утримуватися в центрі звуження, не виходячи за межі тих позначок.

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Тут є одна суттєва деталь. Окрім розмітки на поверхні дороги, шотландці запровадили дорожній знак. Сині дорожні таблички з символами мотоцикла, стрілки та чотирьох косих ліній вказують на те, що водій повинен "втягнути нитку в голку", тобто їхати в проміжку між білими лініями поверхні дороги.

Неофіційна назва "втягнути нитку в голку" прижилося й спонукає водіїв не перетинати центральну смугу. Це дозволило їм швидко реагувати на небезпеку під час повороту.

Шотландське національне транспортне агентство запровадило програму PRIME, щоб допомогти водіям приймати кращі рішення. Фото: сайт bennetts.co.uk

Проєкт під назвою PRIME фінансував уряд Шотландії. У його рамках сполучення знаку та розмітки запровадили на 22 поворотах найпопулярніших маршрутів. Камери, встановлені в цих місцях, фіксували поведінку мотоциклістів, а записи аналізували фахівці з Transport Scotland. За три роки було зафіксовано понад 32 тисячі двоколісних машин.

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На експериментальних ділянках не було жодної аварії, в якій би постраждав чи загинув мотоцикліст. Це не означає, що ДТП за участю двоколісних там не було взагалі. Однак їх вплив був набагато м'якшим.

Запозичення набирає оберти

Ось так за Австрією до інновацій такого змісту вдалися Швейцарія, Іспанія та Шотландія. Нещодавно Німеччина, Люксембург та Італія заявили, що розглядають можливість впровадження такої розмітки на своїх автомагістралях.

Розмітка з символом кола чи табличка "втягнути нитку в голку" мають одну мету – запобігти трагедії на аварійних ділянках дороги. Колаж: Авто24

Статистика тривожна: мотоциклісти становлять значну частину жертв ДТП, особливо за містом, де висока швидкість та необачність закінчуються трагічно. У 2023 році з 1145 загиблих на дорогах Європи 299 були мотоциклістами, що майже на 20% більше, ніж у попередньому році. Ця ситуація змусила відповідальних за безпеку дорожнього руху шукати інноваційні рішення. Здається, знайшли – розмітка та знаки все-таки спрацювали на позитив.