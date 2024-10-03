Червона лінія на трасі: що означає нова розмітка

В Іспанії продовжують втілювати новації в дорожню інфраструктуру задля безпеки дорожнього руху. Зокрема, там з’явились лінії червоного кольору посеред широких доріг, повідомляє L'Automobiliste.

Вперше з такою смугою руху водії зіткнулися на дорогах Андалусії, на півдні Піренейського півострова. Місцевий уряд у координації з генеральним управлінням дорожнього руху Іспанії DGT у пілотному проєкті почав експеримент з новими заходами безпеки дорожнього руху на дорозі A-355. Там поблизу міста Коін у напрямку Марбельї посередині дороги нанесли червону суцільну лінію.

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Червона лінія замість подвійної безперервної білої смуги не лише забороняє обгін на чотирикілометровій ділянці, але й спонукає водіїв до зниження швидкості. При тому, що навіть не всі знали про її призначення.

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Алгоритм сприйняття нового маркування

По-перше, безперервна червона смуга привертає увагу автомобілістів більш яскравим кольором. А червоний колір в ПДР – знак заборони. Отож, в підсвідомості кожного водія починає спрацьовувати алгоритм реакції на ймовірну загрозу.

Смуга шириною майже 30 сантиметрів з яскравим червоним забарвленням з'явилася на A-355 в Іспанії на початку року. Фото: Ñito Salas

Якщо білу суцільну, в т.ч. подвійну, деякі водії вже звикли деколи перетнути, то червона вже кричить, що цього робити не варто. І це не просто заборона, це – небезпечно, в т.ч. зважаючи на конфігурацію цієї дороги.

По-друге, червоний колір змушує водія десь на підсвідомості трохи відпустити педаль газу й знизити швидкість. Це дало результат: на аварійно небезпечній ділянці A-355, яку називали "дорогою смерті", кількість ДТП суттєво зменшилася. Нею щодня проходить щонайменше 20 000 транспортних засобів, у тому числі значна кількість великовантажних автомобілів.

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"Ми вживаємо заходів, вдаючись до стримувальних заходів, які запровадили, як ця безперервна червона лінія", – сказала делегат уряду Андалусії в Малазі Патрісія Наварро.

Реакція французьких водіїв

У Франції реакція водіїв на появу червоної суцільної смуги на автомагістралі A7 поблизу Ліона була приблизно ж такою – червоний колір заборони з’явився на чорному тлі асфальту не просто так. Як і в Іспанії, така смуга там також тягнеться чотири кілометри.

Окрім A7 у секторі Vienne, у долині Рони ця розмітка нанесена на A10 у напрямку Бордо.

У своїх публікаціях на власних ресурсах та в ЗМІ дорожня служба пояснює, що "ця ініціатива є частиною глобального підходу, спрямованого на переосмислення дорожніх знаків, щоб зробити їх більш інтуїтивно зрозумілими та ефектними".

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Отож, поява кілька тижнів тому досить незвичайної за кольором червоної смуги, має на меті привернути увагу водіїв, спонукати їх знизити швидкість і якомога менше ризикувати.

В роз’ясненні сказано, що таке маркування на дорозі поступово з’явиться на різких поворотах, звивистих дорогах або навіть у місцях зі зниженою видимістю.

Ця червона лінія для посилення пильності автомобілістів у небезпечних зонах суворою забороняє її перетин. Фото: L'Automobiliste

Фінансові репресії не забаряться

Про санкції також не забули. Тут діятиме такий же штраф, що й перетин білої суцільної лінії. За недотримання вимог нової розмітки у вигляді суцільної червоної смуги у Франції настає покарання в розмірі 135 євро та вилученням трьох балів у водійських правах.

В Іспанії, де нововведення було випробувано вперше, це коштує дорожче – 200 євро штрафу. Там не вираховують бали, але можуть призупинити ліцензію на термін від одного до трьох місяців.