Красная линия на трассе: что означает новая разметка

В Испании продолжают воплощать новации в дорожную инфраструктуру для безопасности дорожного движения. В частности, там появились линии красного цвета посреди широких дорог, сообщает L'Automobiliste.

Впервые с такой полосой движения водители столкнулись на дорогах Андалусии, на юге Пиренейского полуострова. Местное правительство в координации с генеральным управлением дорожного движения Испании DGT в пилотном проекте начало эксперимент с новыми мерами безопасности дорожного движения на дороге A-355. Там вблизи города Коин в направлении Марбельи посередине дороги нанесли красную сплошную линию.

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Красная линия вместо двойной непрерывной белой полосы не только запрещает обгон на четырехкилометровом участке, но и побуждает водителей к снижению скорости. При том, что даже не все знали о ее назначении.

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Алгоритм восприятия новой маркировки

Во-первых, непрерывная красная полоса привлекает внимание автомобилистов более ярким цветом. А красный цвет в ПДД – знак запрета. Поэтому, в подсознании каждого водителя начинает срабатывать алгоритм реакции на вероятную угрозу.

Полоса шириной почти 30 сантиметров с яркой красной окраской появилась на A-355 в Испании в начале года. Фото: Ñito Salas

Если белую сплошную, в т.ч. двойную, некоторые водители уже привыкли порой пересечь, то красная уже кричит, что этого делать не стоит. И это не просто запрет, это – опасно, в т.ч. учитывая конфигурацию этой дороги.

Во-вторых, красный цвет заставляет водителя где-то на подсознании немного отпустить педаль газа и снизить скорость. Это дало результат: на аварийно опасном участке A-355, которую называли "дорогой смерти", количество ДТП существенно уменьшилось. По ней ежедневно проходит не менее 20 000 транспортных средств, в том числе значительное количество большегрузных автомобилей.

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"Мы принимаем меры, прибегая к сдерживающим мерам, которые ввели, как эта непрерывная красная линия", – сказала делегат правительства Андалусии в Малаге Патрисия Наварро.

Реакция французских водителей

Во Франции реакция водителей на появление красной сплошной полосы на автомагистрали A7 вблизи Лиона была примерно такой же – красный цвет запрета появился на черном фоне асфальта не просто так. Как и в Испании, такая полоса там также тянется четыре километра.

Кроме A7 в секторе Vienne, в долине Роны эта разметка нанесена на A10 в направлении Бордо.

В своих публикациях на собственных ресурсах и в СМИ дорожная служба объясняет, что "эта инициатива является частью глобального подхода, направленного на переосмысление дорожных знаков, чтобы сделать их более интуитивно понятными и эффектными".

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Так что, появление несколько недель назад довольно необычной по цвету красной полосы, имеет целью привлечь внимание водителей, побудить их снизить скорость и как можно меньше рисковать.

В разъяснении сказано, что такая маркировка на дороге постепенно появится на резких поворотах, извилистых дорогах или даже в местах с пониженной видимостью.

Эта красная линия для усиления бдительности автомобилистов в опасных зонах строго запрещает ее пересечение. Фото: L'Automobiliste

Финансовые репрессии не заставят себя ждать

О санкциях также не забыли. Здесь будет действовать такой же штраф, что и пересечение белой сплошной линии. За несоблюдение требований новой разметки в виде сплошной красной полосы во Франции наступает наказание в размере 135 евро и изъятием трех баллов в водительских правах.

В Испании, где нововведение было испытано впервые, это стоит дороже – 200 евро штрафа. Там не высчитывают баллы, но могут приостановить лицензию на срок от одного до трех месяцев.