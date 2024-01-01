Помилка навігації стала причиною трагедії з загибеллю людей

Навігаційні програми роблять водіння безпечнішим і зручнішим, оскільки підсвічують кожен поворот і небезпеку, підказуючи, коли потрібно сповільнити швидкість або бути уважнішим, але не завжди. Деколи довіряти навігації треба з пересторогою та звертати увагу на інші чинники.

Ось що сталося нещодавно в Індії, де троє чоловіків з'їхали з недобудованого мосту, проїхавши маршрут, запропонований Google Maps, розповідають в Autoevolution.

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Брати Нітін, Аджит і друг Аміт їхали з Нойди до Фарідпура на весілля. Вони не знали маршруту, тому використовували Google Maps для навігації.

Додаток направив їх до мосту через річку Рамганга. Водій не помітив жодних попереджувальних знаків чи огороджень, заїхав на міст, а звідти машина впала річку. Усі троє людей в автомобілі загинули.

Трагедія висвітлює дві головні проблеми.

По-перше, міст був недобудований, але на ньому не було попереджувальних знаків, які б забороняли водіям ним користуватися. Місцеві ЗМІ повідомляють, що раніше міст постраждав від повені, через сильний дощ обвалилася його частина. Влада не встановила належних покажчиків, тож водій пішов за Google Maps, не думаючи, що міст недобудований.

Сліпо довіряти навігаційним програмам знову виявляється небезпечним, хоча в цьому випадку пошук дорожніх знаків не допоміг би.

Навігаційне програмне забезпечення, Google Maps, Apple Maps або Waze, надає користувачам маршрути, не знаючи про зміни в реальному часі, особливо якщо про них ще не повідомив хтось у дорозі. Waze пропонує користувачам відмічати небезпеки у реальному часі, такі як вибоїни, повені та аварії на дорогах.

До речі що означають білі кола на дорозі

Проте закриті дороги, недобудовані мости та дорожні роботи все ще можуть становити небезпеку, оскільки навігаційні програми можуть не знати про їх існування. У деяких випадках вони навіть можуть запропонувати маршрути, які включають ці небезпеки через застарілу інформацію.

Альтернатива – завжди звертати увагу на дорожні знаки. Здоровий глузд також допомагає, і якщо маршрут або дорога виглядають неправильно, водій повинен уникати їх використання. Незрозуміло, чи міг водій побачити дорогу попереду, враховуючи складні умови, але відсутність належних знаків, попереджень та шлагбаумів є проблемою номер один.