Сторонние компании могут создавать на основе таких платформ жилые модули собственной конструкции или вездеходные грузовики.

Прочный Torsus Terrastorm – это вторая, меньшая модель производителя, после Praetorian. Теперь Torsus предлагает Terrastorm в новом формате.

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Платформа с кабиной Terrastorm доступна с 2,0-литровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 174 лошадиные силы и крутящим моментом в 410 ньютон-метров. Другой вариант имеет отдачу в 138 сил и 340 ньютон-метров. Оба мотора могут сочетаться с 6-скоростной механической или 8-скоростной автоматической коробкой передач. Независимо от конфигурации, есть система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Torsus Terrastorm основан на Volkswagen Crafter, но чешская компания перерабатывает его на гораздо более мощную машину. Чтобы усилить стандартное шасси Volkswagen, Torsus устанавливает защитные пластины под двигателем, трансмиссией, радиатором, топливным баком и задним дифференциалом. Torsus также оснащен дифференциальными сапунами, чтобы прохладный воздух проходил через них.

Terrastorm предлагает шасси с конфигурацией с однодверной или двойной кабиной, обеспечивающей места от двух до шести пассажиров. Он доступен с тремя уровнями полной массы автомобиля: 3,5 тонны, 5 тонн и 5,5. Клиенты также смогут выбирать между колесной базой в 3640 или 4490 миллиметров.

Обновленная передняя подвеска использует амортизаторы Bilstein B6 и имеет увеличенный дорожный просвет. Регулируемые амортизаторы имеют также болты для регулировки развала до 1,75 градуса. На задней части расположены амортизаторы Profender Dakar с выносными вспомогательными резервуарами. Шасси Terrastorm имеет дорожный просвет 250 миллиметров. Угол подхода – 26 градусов, угол съезда – 20 градусов.

Torsus также имеет обновленный передний бампер, который помогает улучшить угол подхода. Для освещения он предлагает светодиодные дальние фары, дневные ходовые огни, противотуманные фары и прожекторы. Встроенная лебедка может тянуть до 5,5 тонн. Шноркель на передней стойке позволяет двигателю дышать более чистым воздухом в запыленных условиях и предотвращает засасывание воды во время пересечения брода.

Панели нижней части кузова имеют устойчивое к царапинам покрытие, в том числе на расширенных передних крыльях. Сбоку есть алюминиевые ступеньки. 17-дюймовые матовые черные колеса сочетаются с вездеходными шинами BF Goodrich All Terrain T / A KO2.

Torsus начнет принимать заказы на шасси Terrastorm с 1 января 2022 года, а передавать машины покупателям начнет до конца года. Цены начинаются от 51 716 евро.

Фото: Torsus Terrastorm в форме шасси с кабиной / Torsus