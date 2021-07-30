Тревору Милтону выдвинут ряд обвинений, среди которых спекуляция информацией для влияния на стоимость акций компании и введение инвесторов в заблуждение, относительно технологий и продуктов в разработке.

Тревор Милтон обещал разработку, производство и продажу электрических грузовиков с “революционными технологиями”, однако прокуратура Нью-Йорка считает, что его деятельность компании была сосредоточена на получении средств от инвесторов, вводя их в заблуждение, а также игра на бирже.

Узнайте также: Во Франции устанавливают шумовые радары для борьбы с шумными авто и мотоциклами

Милтон сдался добровольно и находится под стражей, сообщает Bloomberg. По версии следствия, примерно с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года миллиардер вводил инвесторов, преимущественно розничных, в заблуждение, в отношении продуктов и технологий Nikola.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против Милтона еще одно обвинение. В заявлении ведомства сказано, что Милтон издавал свой бизнес за то, чем на самом деле не является. В частности, Nikola что не является “компанией на раннем этапе развития, на пути к коммерциализации, которая пока не имеет готовых продуктов и технологий” и “новаторским предприятием, которое имеет революционные технологии в разработке”.

После обвинений против Милтона, акции Nikola упали на 11%. При этом самой компании Nikola обвинения предъявлены не были. Компания сообщила, что Милтон не принимал участия в работе или переговорах с момента своей отставки осенью 2020 года, после публикации исследования Hindenburg Research.

”Nikola сотрудничает с органами власти на протяжении всего периода проведения расследования", – заявляет компания. “Мы придерживаемся объявленных ранее целевых ориентиров и сроков и нацелены на начало производства электрических грузовиков Nikola Tre позже в этом году”.