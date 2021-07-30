Тревору Мілтону висунуто ряд звинувачень, серед яких спекуляція інформацією для впливу на вартість акцій компанії та введенні інвесторів в оману, щодо технологій і продуктів в розробці.

Тревор Мілтон обіцяв розробку, виробництво та продаж електричних вантажівок з “революційними технологіями”, однак прокуратура Нью-Йорка вважає, що його діяльність компанії була зосереджена на отриманні коштів від інвесторів, вводячи їх в оману, а також гра на біржі.

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Мілтон здався добровільно і знаходиться під вартою, повідомляє Bloomberg. За версією слідства, приблизно з листопада 2019 року по вересень 2020 мільярдер вводив інвесторів, переважно роздрібних, в оману, щодо продуктів і технологій Nikola.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула проти Мілтона ще одне обвинувачення. У заяві відомства сказано, що Мілтон видавав свій бізнес за те, чим насправді не є. Зокрема, що Nikola не є “компанією на ранньому етапі розвитку, на шляху до комерціалізації, яка поки не має готових продуктів і технологій” та “новаторським підприємством, яке має революційні технології у розробці”.

Після звинувачень проти Мілтона, акції Nikola впали на 11%. При цьому самій компанії Nikola звинувачення пред'явлені не були. Компанія повідомила, що Мілтон не брав участі в роботі або переговорах з моменту своєї відставки восени 2020 року, після публікації дослідження Hindenburg Research.

“Nikola співпрацює з органами влади протягом усього періоду проведення розслідування”, – заявляє компанія. “Ми дотримуємось оголошених раніше цільових орієнтирів та термінів і націлені на початок виробництва електричних вантажівок Nikola Tre пізніше цього року”.