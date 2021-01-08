Ютубер показал видео "распаковки" французского гиперкара, нашпигованного дополнительными опциями.

Bugatti Divo прибыл в Калифорнию в особом "наряде" – кузов гиперкара выполнен в цветах героини мультсериала "Ледибаг". Такая окраска обошлось покупателю примерно в миллион долларов.

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"Ледибаг" – это букашка, которую мы называем “солнышко” или божья коровка. Так называет себя и героиня одноименного французского мультсериала. Кроме того, само слово Ladybug имеет окончание, с которого начинается название Bugatti, в данном случае создает игру слов. Можно предположить, что автомобиль предназначен для леди.

Ютубер The Stradman показал, как гиперкар Divo с особой покраской прибыл к заказчику. Распаковывать такую ​​покупку может быть не менее приятно, чем оказаться за рулем этого автомобиля – как показывает бешеная популярность видео распаковки всевозможных товаров на YouTube. Автор ролика говорит, что особая покраска кузова стоила заказчику около миллиона долларов. И хотя подтверждения этим словам нет, поверить в это не трудно, ведь Bugatti славится своими безумными ценниками. Например, замена масла во французском гиперкаре стоит от 20 тысяч до 25 тысяч долларов.

Также стоит помнить, что Divo, в отличие от Chiron, на котором он основан, очень редкий. К производству запланировано всего 40 единиц, в отличие от 500 для базовой модели во всех ее вариациях. Однако Bugatti может сделать даже лучше, если вспомнить Voiture Noire – уникальный гиперкар на базе Chiron стоимостью более 18 миллионов долларов.