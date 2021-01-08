Ютубер показав відео "розпаковки" французького гіперкара, нашпигованого додатковими опціями.

Bugatti Divo прибув до Каліфорнії у особливому “вбранні” – кузов гіперкара виконаний у кольорах героїні мультсеріалу “Ледібаг”. Таке забарвлення обійшлось покупцю приблизно у мільйон доларів.

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“Ледібаг” – це комашка, яку ми називаємо сонечко або божа корівка. Так називає себе і героїня одноіменного французького мультсеріалу. Крім того, саме слово Ladybug має закінчення, з якого починається назва Bugatti, що у данному випадку створює гру слів. Можна припустити, що автомобіль призначений для леді.

Ютубер The Stradman показав, як гіперкар Divo з особливим забарвленням прибув до замовника. Розпаковувати таку покупку може бути не менш приємно, ніж опинитись за кермом цього авто – як показує шалена популярність відео розпаковки усіляких товарів на YouTube. Автор ролика каже, що особливе забарвлення кузова коштувало замовнику близько мільйона доларів. І хоча підтвердження цим словам немає, повірити у це не важко, адже Bugatti славиться своїми шаленими цінниками. Наприклад, заміна мастила у французькому гіперкарі коштує від 20 000 до 25 000 доларів.

Також варто пам’ятати, що Divo, на відміну від Chiron, на якому він базується, дуже рідкісний. До виробництва заплановано лише 40 одиниць, на відміну від 500 для базової моделі у всіх її варіаціях. Однак Bugatti може зробити навіть краще, якщо згадати Voiture Noire – унікальний гіперкар на базі Chiron вартістю більше 18 мільйонів доларів.