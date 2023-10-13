Дания и Чехия объединили свои усилия для более масштабной помощи Украине, что позволит усилить бронетанковый и арсенальный потенциал ВСУ.

Все это на этой неделе озвучило оборонное ведомство Чехии. Отдел коммуникации МО сообщает, что поставки состоятся в ближайшие месяцы. Ожидается передача в полсотни модернизированных БМП и танков. Очевидно, речь идет о наращивании объемов ремонта и осовременивании бронетехники на производственных мощностях чешского завода Excalibur Army.



Кстати, на этом предприятии Украина размещает заказы на ремонт поврежденных в боевых действиях танков ВСУ.

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Упомянутый завод является одним из немногих в Европе, где модернизация танков советского образца доведена до уровня, соответствующего третьему поколению. Скажем, самые массовые в мире танки Т-72 и их модификации на заводе капитально ремонтируют и модернизируют.

По отдельному заказу обновление может проходить по самому высокому уровню модернизации - по пяти ключевым направлениям. Фото: Excalibur Army

Танк выходит из цеха завода с повышенной баллистической защитой, новыми оптико-электронными приборами, включая ночное видение. Машина имеет более мощный блок питания, переработанное рабочее место водителя и современные системы связи.

Улучшилась баллистическая мощь в наиболее уязвимых местах, динамическая броня, значительно повышает защиту танка от РПГ и ТЭП: диактивная броня, добавленная в танк, эквивалентна 400 миллиметрам катаной брони при попадании боеголовки.

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За счет модернизации экипаж получает цифровые технологии, на смену «будильникам» пришли дисплеи и новейшие системы ведения боя. Оптико-электронные устройства и модернизированный блок ночного видения установлены для всех трех членов экипажа. Лазерный дальномер повышает вероятность попадания с первого выстрела. Также улучшен тепловизионный прицел с баллистическим компьютером, модернизирован прицел

Один из модернизированных танков Т-72 с пожеланием украинским защитникам премьер-министра Чехии Петра Фиала уже уничтожает кремлевских супостатов в Украине. Фото: Excalibur Army

«Замена оптико-электронных систем увеличивает возможности экипажа в десять раз по сравнению с оригинальным оборудованием», – объясняет бизнес-директор Excalibur Army Ричард Кубена.

Завод начал ставить системы ночного видения, работающие в пассивном режиме без использования инфракрасного света. С такой аппаратурой в отличие от оригинальной системы ночного видения, танк не рискует раскрыться. Перископические оптические устройства оснащены противолазерными фильтрами для защиты экипажа.

В списке бронетехники на передачу есть также БМП советского образца, но уже обновленные на бронетанковом заводе. Фото: Excalibur Army

"Это весомый подарок техники, которая очень востребована в Украине. Этот подарок стал возможным благодаря примерному сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", – сказал министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Весь перечень, как говорится в официальном сообщении Минобороны Чехии, согласован с соответствующими службами Вооруженных Сил Украины и с учетом их потребностей.