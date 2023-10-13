Данія та Чехія об’єднали свої зусилля задля більш масштабної допомоги Україні, що дозволить посилити бронетанковий та арсенальний потенціал ЗСУ.

Все це на нинішньому тижні озвучило оборонне відомство Чехії. Відділ комунікації МО повідомляє, що постачання відбудуться у найближчі місяці. Очікується передача до півсотні модернізованих БМП й танків. Вочевидь мова йде про нарощування обсягів ремонту й осучаснення бронетехніки на виробничих потужностях чеського заводу Excalibur Army.

До речі, на цьому підприємстві Україна розміщує замовлення на ремонт пошкоджених у бойових діях танків ЗСУ.

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Згаданий завод є одним з небагатьох в Європі, де модернізацію танків радянського зразка доведено до рівня, що відповідає третьому поколінню. Скажімо, найбільш масові у світі танки Т-72 та їх модифікації на заводі капітально ремонтують та модернізують.

За окремим замовленням оновлення може проходити за найвищим рівнем осучаснення - за п’ятьма ключовими напрямками. Фото: Excalibur Army

Танк виходить з цеху заводу з підвищеним балістичним захистом, новими оптико-електронними приладами, включаючи нічне бачення. Машина має потужніший силовий блок, перероблене робоче місце водія та сучасні системи зв’язку.

Зросла балістична міць у найбільш вразливих місцях, динамічна броня, значно підвищує захист танка від РПГ і ТЕП: активна броня, додана до танка, еквівалентна 400 міліметрам катаної броні при попаданні боєголовки.

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Шляхом модернізації екіпаж отримує цифрові технології, на заміну «будильникам» прийшли дисплеї та новітні системи ведення бою. Оптико-електронні прилади та модернізований блок нічного бачення встановлено для всіх трьох членів екіпажу. Лазерний далекомір підвищує ймовірність влучення з першого пострілу. Також покращено тепловізійний приціл із балістичним комп’ютером, модернізовано приціл

Один з модернізованих танків Т-72 з побажанням українським захисникам прем’єр-міністра Чехії Петр Фіала вже нищить кремлівських супостатів в Україні. Фото: Excalibur Army

«Заміна оптико-електронних систем збільшує можливості екіпажу в десять разів порівняно з оригінальним обладнанням», — пояснює бізнес-директор Excalibur Army Річард Кубена.

Завод розпочав ставити системи нічного бачення, що працюють у пасивному режимі без використання інфрачервоного світла. З такою апаратурою на відміну від оригінальної системи нічного бачення, танк не ризикує розкритися. Перископічні оптичні прилади оснащені протилазерними фільтрами для захисту екіпажу.

В списку бронетехніки на передачу є також БМП радянського зразка, але вже оновлені на бронетанковому заводі. Фото: Excalibur Army

"Це вагомий подарунок техніки, яка дуже затребувана в Україні. Цей подарунок став можливим завдяки зразковій співпраці між Данією та Чеською Республікою", – сказав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Весь перелік, як зазначено в офіційному повідомленні Міноборони Чехії, погоджено з відповідними службами Збройних Сил України та з урахуванням їх потреб.