От таксистов будут требовать обслуживания на украинском языке

Таким образом водителю таксомотора "прилетит" за общение с клиентами на московском языке. На сайте "Уполномоченный по защите государственного языка" сообщается, что основанием для принятия таких мер стал инцидент в Харькове.

Там водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на государственном языке, что глубоко возмутило клиентку. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская отметила, в этом случае избежать наказания не удастся.

"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки - целый “букет”. Кроме отказа обслуживать на украинском и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности по “притеснению прав русскоязычных”. Я приняла решение о начале мероприятий государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к Нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", – прокомментировала Елена Ивановская.

По словам Уполномоченного, водитель такси, который отказался обслуживать пассажирку на государственном языке, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Языком обслуживания пассажиров в транспорте является государственный язык.

За такое правонарушение наступает административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. На сегодня эта сумма составляет 3400-5100 грн.