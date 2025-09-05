Від таксистів вимагатимуть обслуговування українською мовою

Таким чином водієві таксомотора "прилетить" за спілкування з клієнтами московською мовою. На сайті "Уповноважений із захисту державної мови" повідомляється, що підставою для вжиття таких заходів став інцидент у Харкові.

Там водій таксі у грубій зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, що глибоко обурило клієнтку. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наголосила, в цьому випадку уникнути покарання не вдасться.

"У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки - цілий “букет”. Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо “утисків прав російськомовних”. Я ухвалила рішення про початок заходів державного контролю. Паралельно ми готуємо звернення до Нацполіції та СБУ щодо необхідності застосування належних заходів з їхнього боку”, – прокоментувала Олена Івановська.

За словами Уповноваженої, водій таксі, який відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою, порушив вимоги статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова.

За таке правопорушення настає адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн.