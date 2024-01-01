Отечественные бронированные автомобили UAT-TISA пошли на передовую: что это за машины

Для армейских автопарков машина новая, но она уже протестирована на передовой и получила кодификацию Минобороны Украины и даже инвентаризационный номер НАТО (NSN). Об этом производитель сообщил на своей ФБ-странице.

Бронемашина UAT-TISA построена на шасси Toyota LC79. Она имеет высокую проходимость и маневренность в сложных условиях, способна преодолевать большие расстояния с высокой средней скоростью. Содержимого баков хватает на преодоление более 1 000 километров на одной заправке.

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Кузов в бронированной ливрее выдерживает агрессию от детонации взрывных устройств с тротиловым эквивалентом до 3 кг под колесом и две противопехотные гранаты типа ДМ 51 под центром днища. В 4-дверном салоне такая защита для четырех человек (2+2) имеет первоочередное значение.

Фото: Укрармотех

В стандартной комплектации – кондиционер, обогреватель салона, современная система фильтрации и вентиляции.

Под капотом защищенной моторной ниши стоит линейный 6-цилиндровый 4,2-литровый дизельный двигатель, выдающий 132 л.с. Максимальный крутящий момент 285 Нм (2200 об/мин). Все это в паре с механической коробкой на 5 передач.

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Поскольку бронезащита дает дополнительную массу, отличную от паспортной в оригинальной версии, то ходовую базу, амортизационную систему немного усилили, мосты также получили дополнительную усиленную защиту.

Фото: Укрармотех

Для сравнения: полная масса броневика 5500±200 кг, а в оригинальной гражданской версии Toyota Land Cruiser 79 (LC79) в зависимости от конфигурации и модификации может варьироваться в пределах 2500-2650 кг, то есть военная версия UAT-TISA практически вдвое тяжелее.

О количестве машин производитель объективно не упоминает. Понятно лишь, что это только начало поставок, поскольку четко указано, что в войска пошла "первая партия бронированных авто UAT-TISA, изготовленную по заказу Сил обороны Украины". Значит, готовится, вторая, третья, четвертая...